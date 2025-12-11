【ガスト】超お得な33％オフクーポン登場！「ソフトクリーム」167円に「うな重」998円は破格《25日まで》

ガスト公式Xで、2025年12月11日から25日までの期間に使える33％オフクーポンが公開されています。

お得なクーポンが大量...

ガスト公式Xが12月11日に投稿した「年末ご愛顧感謝祭33％OFF特別クーポン」。お得になる対象メニューはぜんぶで12品です。

対象メニューは以下の通り。

●鉄板ハンバーグ ミックスグリル...562円〜629円

●チーズINハンバーグ...469円〜536円

●チキテキスパイス焼き...529円〜663円

●うな重（吸い物・漬物・追いだれ付き）...998円

●ペペロンチーノ...415円〜529円

●山盛りポテトフライ...268円〜301円

●おつまみカキフライ（2個）...294円

●海老アボカドとケールのサラダ《S》...308円〜375円

●ソフトクリーム（バニラ）...167円

●蜜いもとマロンのサンデー...462円

●アサヒ スーパードライ（ジョッキ）...361円〜395円

●おもちゃ＆ドリンクバー付きラッキーチーズINハンバーグセット...603円〜670円

メインやサイドメニューのほかにもデザート、アルコール類まで33％オフに。

ガスト公式Xでは、26年1月14日まで使えるクーポンも公開しています。ただし、重複しているメニューは33％オフクーポンのほうがお得に食べられますよ。

12月25日までの期間で外食を考えている人は、候補に入れてみても良さそう。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部