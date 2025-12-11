【ガスト】超お得な33％オフクーポン登場！「ソフトクリーム」167円に「うな重」998円は破格《25日まで》
ガスト公式Xで、2025年12月11日から25日までの期間に使える33％オフクーポンが公開されています。
お得なクーポンが大量...
ガスト公式Xが12月11日に投稿した「年末ご愛顧感謝祭33％OFF特別クーポン」。お得になる対象メニューはぜんぶで12品です。
対象メニューは以下の通り。
●鉄板ハンバーグ ミックスグリル...562円〜629円
●チーズINハンバーグ...469円〜536円
●チキテキスパイス焼き...529円〜663円
●うな重（吸い物・漬物・追いだれ付き）...998円
●ペペロンチーノ...415円〜529円
●山盛りポテトフライ...268円〜301円
●おつまみカキフライ（2個）...294円
●海老アボカドとケールのサラダ《S》...308円〜375円
●ソフトクリーム（バニラ）...167円
●蜜いもとマロンのサンデー...462円
●アサヒ スーパードライ（ジョッキ）...361円〜395円
●おもちゃ＆ドリンクバー付きラッキーチーズINハンバーグセット...603円〜670円
メインやサイドメニューのほかにもデザート、アルコール類まで33％オフに。
ガスト公式Xでは、26年1月14日まで使えるクーポンも公開しています。ただし、重複しているメニューは33％オフクーポンのほうがお得に食べられますよ。
12月25日までの期間で外食を考えている人は、候補に入れてみても良さそう。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部