ももクロ・玉井詩織、ライブ直前に涙したまさかの理由　百田夏菜子も忘れられない“名シーン”

ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。

＃789は、新企画「クイズ！あの人に聞きました」をお届け！

◆あーりん「もう30歳なのよ」

この新コーナーは、ももクロのことをよく知る関係者へアンケートを実施し、その回答をメンバー自ら当てるシンプルなクイズ企画だ。

高城れには「言いづらい答えとかありそうだね。（自分が）『かわいかった』とか」と照れ笑いを浮かべるが、司会の飯塚悟志（東京03）から「不正解です！」と早々にツッコまれてしまう。

ちなみに、クイズの優勝賞品は「豪華！駄菓子詰め合わせセット」。駄菓子は恒例のプレゼントだが、「大人になるとそんなに駄菓子って食べない」と玉井詩織が本音をこぼす。

しかし、高城が“セボンスター”を発見し、大興奮！ セボンスターとは、40年以上にわたって女の子たちをときめかせてきた「お菓子売り場の宝石箱」だ。佐々木彩夏は「もう30歳なのよ。ギリギリ釣られてあげてもいい」と言うのだった。

◆しおりん「私のかわいい泣き顔！」

最初のアンケートは「番組スタッフに聞いた、何度でも見返したい番組の名シーン」。

佐々木が挙げたのは、今や番組で鉄板ネタとなっている玉井の「いじらしいバカ」。「打倒！百田夏菜子アクトシアター」（2016年／＃285〜287）で生まれた名シーンだが、スタッフアンケートでは挙がらなかった。

玉井は「見たいって言ってよ！ ショックじゃん。私的にあれは名シーンだと思ってた」と嘆くが、飯塚は「一回でじゅうぶん！」とバッサリ。

そんな玉井が自ら挙げたのは、「コオロギを素手で持ったときの、私のかわいい泣き顔！」というもの。これは見事正解だった。

2014年の「鳥嫌い克服プロジェクト」（＃188）にて、鳥に餌をあげる際、素手でコオロギを触るのが怖くて泣いてしまったのだ。

玉井の涙は、メンバーの心に残っているシーンが多いようだ。百田が思い出したのは、2010年に行われた『ももいろクリスマス in 日本青年館』の本番直前に「ママに電話しておけばよかった」と泣いた玉井の姿。

高城も2015年の「玉井美容室」（＃235）で、初めて行く美容室で「おまかせカット」をすることになり、うなだれる玉井の姿を挙げていた。

◆れにちゃん伝説の鼻タコ

さまざまな名シーンがこれでもかと出てくるものの、なかなか正解には至らない。そんななか、佐々木が正解を重ねる。

2015年の「大人検定」（＃233）で生まれたのは、屈指の名シーン。高城がタコの踊り食いに挑戦したところ、なんとそのタコの足が高城の鼻の穴に入ってしまったのだ！

佐々木は「ちゃんとそれをカメラに見せる、れにちゃんのプロ根性」とあらためて絶賛。たしかに、普通だったら鼻を押さえたりカメラに背を向けてしまうはず。飯塚も「笑いの神に愛されたアイドル」と称号を与えるほど。

続いて佐々木が挙げた「夏菜子ちゃんの好きなシーン。悪魔が憑依する」も正解だ。

これも番組の鉄板ネタ。2018年「新世代MCオーディション」（#416）で、「悪魔に憑依される」というムチャなお題をもらった百田が、見事なアドリブを見せたのだ。

今回も飯塚に振られると、すぐに対応していた。今や俳優、モデル、MCとしても活躍する百田のこんな姿が見られるのは『ももクロChan』くらいだろう。

名シーン続出の「クイズ！あの人に聞きました」は、次回に続く！