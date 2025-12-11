コメダとクルミッ子が初コラボ！シロノワールとホットドリンクが数量限定で登場。《関東4都県限定》

コメダ珈琲店では、2025年12月11日から、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の店舗で「シロノワール クルミッ子」と「キャラメルオーレ クルミッ子」を販売しています（一部店舗を除く）。

関東4都県限定のクルミッ子コラボ

コメダ珈琲店から、鎌倉紅谷の人気商品「クルミッ子」と初めてコラボした特別メニューが関東4都県限定で登場。

・シロノワール クルミッ子

温かいデニッシュにキャラメルペーストとクラッシュしたサブレを仕込み、冷たいソフトクリームとキャラメルソースで仕上げた一品。別添えのクルミを加えることで、トッピングを楽しむこともでき、香ばしさと深い味わいを堪能できます。

通常サイズにはクルミを2袋、ミニサイズには1袋が別添えされます。

価格は1050円〜1110円、ミニサイズ850円〜910円。価格は店舗によって異なります。

ソフトクリームをホイップクリームへの変更は不可。

はちみつが含まれているため、1歳未満の子どもには食べさせないようにしてください。

・キャラメルオーレ クルミッ子

ホットミルクにキャラメルソースを合わせ、ホイップクリームとキャラメルソースで仕上げた一杯。別添えのクルミをのせると香ばしい風味が広がり、より贅沢な味わいを楽しむことができます。

価格は630円〜870円。価格は店舗によって異なります。

テイクアウトも可。

販売期間はいずれも12月11日から26年1月上旬の予定ですが、数量限定のため、なくなり次第終了です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部