コメダとクルミッ子が初コラボ！シロノワールとホットドリンクが数量限定で登場。《関東4都県限定》
コメダ珈琲店では、2025年12月11日から、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県の店舗で「シロノワール クルミッ子」と「キャラメルオーレ クルミッ子」を販売しています（一部店舗を除く）。
関東4都県限定のクルミッ子コラボ
コメダ珈琲店から、鎌倉紅谷の人気商品「クルミッ子」と初めてコラボした特別メニューが関東4都県限定で登場。
・シロノワール クルミッ子
温かいデニッシュにキャラメルペーストとクラッシュしたサブレを仕込み、冷たいソフトクリームとキャラメルソースで仕上げた一品。別添えのクルミを加えることで、トッピングを楽しむこともでき、香ばしさと深い味わいを堪能できます。
通常サイズにはクルミを2袋、ミニサイズには1袋が別添えされます。
価格は1050円〜1110円、ミニサイズ850円〜910円。価格は店舗によって異なります。
ソフトクリームをホイップクリームへの変更は不可。
はちみつが含まれているため、1歳未満の子どもには食べさせないようにしてください。
・キャラメルオーレ クルミッ子
ホットミルクにキャラメルソースを合わせ、ホイップクリームとキャラメルソースで仕上げた一杯。別添えのクルミをのせると香ばしい風味が広がり、より贅沢な味わいを楽しむことができます。
価格は630円〜870円。価格は店舗によって異なります。
テイクアウトも可。
販売期間はいずれも12月11日から26年1月上旬の予定ですが、数量限定のため、なくなり次第終了です。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部