『ディセンダント』全4作品一挙放送！『ウェイバリー通りのウィザードたち』続編最新話も日本初放送

ダヴ・キャメロンをはじめとする同チャンネルを代表する人気スターが出演し、大ヒットを記録したディズニー・オリジナル作品『ディセンダント』の日本初放送から10周年を記念し、12月18日（木）「ディセンダント10周年記念スペシャル」をディズニー・チャンネルにてお届け！ さらに新作『ディセンダント ショートストーリー／シャッフル・オブ・ラブ』を日本初放送する。

さらに、『ウェイバリー通りのウィザードたち 魔法は止まらない！』シーズン1を全話放送するほか、日本初放送となる最新エピソード4本もお届け！

「ディセンダント10周年記念スペシャル」概要

『ディセンダント』は、“もしディズニー・キャラクターに子孫がいて、しかも10代だったら？”というユニークな発想から生まれたディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービー。『眠れる森の美女』のマレフィセントの娘マル（ダヴ・キャメロン）や、『白雪姫』のイーヴィル・クイーンの娘イヴィ（ソフィア・カーソン）など、ディズニー・ヴィラン（悪役）の子どもたち=“ヴィラン・キッズ”の葛藤や成長、友情、恋を、ポップなミュージカル音楽とともに描き、世界中で大ヒットを記録した。

その後、『ディセンダント2』・『ディセンダント3』が製作され、物語はいったん“めでたしめでたし”の結末を迎えたが、昨年、約5年ぶりとなる新作『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』が登場。ハートの女王の娘・レッドを演じるカイリー・キャントラルをはじめ、新星キャストたちが世界観を新たに受け継ぎ、“次世代のディセンダント”として新たな物語を切り開いた。

『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』

大人気『ディセンダント』シリーズの4作目。オラドン高校の新校長となったウーマは、暴君として知られる恐ろしきヴィラン“ハートの女王”の娘・レッドを学校に迎えようと招待状を送る。ハートの女王はオラドン高校、そして特にシンデレラに恨みがあり、娘がオラドン高校に通うことになったことをきっかけに、復讐を果たそうとクーデターを起こす。そんな中、レッドはシンデレラの娘クロエと過去にタイムスリップしてしまい…。

そして、2015年12月18日に日本初放送された『ディセンダント』が、今年でついに10周年を迎える。ディズニー・チャンネルでは、この記念すべきアニバーサリーを祝して、12月18日（木）14：30より、シリーズ全4作品を一挙放送する特別編成「ディセンダント10周年記念スペシャル」の放送が決定！ さらに、日本初放送となる最新作『ディセンダント ショートストーリー/シャッフル・オブ・ラブ』が、そのラストを飾る。シリーズを通して描かれたヴィラン・キッズたちの成長と絆、そして彼らが築いてきた“ディセンダント”の世界をもう一度、そして新たに楽しむチャンス!マルたちの軌跡を振り返りながら、すばらしい魔法と音楽に酔いしれよう！

『ディセンダント ショートストーリー/シャッフル・オブ・ラブ』

ブリジットには「シャッフル・オブ・ラブ」のダンスで愛とよろこびを広めたいという夢があった。レッドとクロエはマーリン高校最大のイベント“キャッスル・カミング”に向けてブリジットのダンスを手助けする。興奮の中、ブリジットの妄想はどんどん大きくなり、彼女のダンスが世界中で流行していく夢を見る。

「ディセンダント10周年記念スペシャル」放送スケジュール

12月18日（木）

14：30〜16：30 『ディセンダント』

16：30〜18：25 『ディセンダント2』

18：25〜20：15 『ディセンダント3』

20：15〜21：50 『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』

21：50〜22：00 『ディセンダント ショートストーリー/シャッフル・オブ・ラブ』※日本初放送

『ウェイバリー通りのウィザードたち 魔法は止まらない！』シーズン1全話放送

年末はルッソ家と一緒に魔法三昧！ 12月25日（木）から27日（土）までの3日間、ディズニー・チャンネルでは『ウェイバリー通りのウィザードたち 魔法は止まらない！』のシーズン1を第1話から全話一挙放送！ 家族の絆とドタバタな魔法騒動が詰まったシリーズの名場面をたっぷり振り返りながら、27日（土）17：15からは、日本初放送となる最新エピソード4本をお届け！

1月からスタートする待望のシーズン2に向けて、この機会にシーズン1をおさらいしよう！ 第1話と日本初放送の第21話にはセレーナ・ゴメスが特別ゲストとして登場！

第21話（最終話）「ルッソ家のきずな」

自分が世界を終わらせるという不吉な予言を信じたビリーは魔法界に逃げ込み、後を追ってきたローマンと共に山の要塞に向かう。そこでは見覚えのあるケープ姿の魔法使いがビリーを待ち構えていた。邪悪な魔法使いは長年の計画を実行に移すためビリーのパワーを奪おうとする。ウィンターとマイロは手作りの機械でビリーたちの居場所を突き止め、ジャスティンとアレックスはビリーとローマンを救うため、山の要塞に突入するがーー。

『ウェイバリー通りのウィザードたち 魔法は止まらない！』シーズン1 放送スケジュール

12月25日（木）

16：00〜19：00 第1話〜7話

12月26日（金）

16：00〜19：00 第8話〜14話

12月27日（土）

16：00〜17：15 第15話〜17話

17：15〜17：40 第18話「最高のロボットでかかってこい!」※日本初放送

17：40〜18：05 第19話「魔法界の法廷」※日本初放送

18：05〜18：32 第20話「スクォンクに願いを」※日本初放送

18：32〜19：00 第21話「ルッソ家のきずな」※日本初放送

