『グランチェスター 牧師と刑事の殺人捜査』9シーズン全話無料配信

1950年代イギリスの小さな村グランチェスターを舞台に、若き牧師が探偵として殺人事件に挑む人気シリーズ『グランチェスター 牧師と刑事の殺人捜査』シーズン1〜9が、Prime Videoの「シネフィルWOWOWプラス」公式YouTubeにて、2025年12月10日（水）20：00〜期間限定全話無料公開開始！

【2025年12月】シネフィルWOWOWプラスで配信予定の海外ドラマ Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプ … 【2025年12月】シネフィルWOWOWプラスで配信予定の海外ドラマ

『グランチェスター 牧師と刑事の殺人捜査』概要＆あらすじ

若き牧師シドニー・チェンバースを演じるのは、『ストーリー・オブ・マイライフ わたしの若草物語』や『ボブ・マーリー ONE LOVE』、『ハウス・オブ・ギネス』など数々の話題作へ出演し人気を集める、ロンドン出身の俳優ジェームズ・ノートン。

『グランチェスター 牧師と刑事の殺人捜査』シーズン1「探偵の素質」（2014年／イギリス／46分）

監督：ハリー・ブラッドビア 他

キャスト：ジェームズ・ノートン／ロブソン・グリーン／モーヴェン・クリスティ／テッサ・ピーク＝ジョーンズ

第2話以降をPrime Video見放題で今すぐ観る

■「探偵の素質」あらすじ

人情味溢れる若き牧師、シドニー・チェンバースの司式により、自殺した弁護士スティーヴンの葬儀が行われた。その葬儀の後、スティーヴンと共同経営していたモートンの妻パメラから、不倫関係にあった彼と駆け落ちの約束をしており、自殺はあり得ないとの告白を受ける。これをきっかけにシドニーはジョーディ・キーティング警部と共に、探偵として事件の捜査に関わることに。シドニーが注目したのはスティーヴンが残した遺書だった。

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.