エクストレイルがグッと魅力を増した。全車の内外装と装備をリファインすると同時に個性的なモデルが新登場。スポーツ派に向けたNISMOとAUTECH SPORTS SPEC、タフギアを極めたROCK CREEKなど話題たっぷり。インフォテインメント機能はGoogleをビルトインした最新システムに進化している。さっそく実力をお伝えしよう。

エクストレイルならでは魅力を拡張する

“3つの強力な個性”が仲間入り

日産のミドルSUV、エクストレイルが大幅改良を実施した。エクストレイルは初代デビューから25年、グローバルで累計約810万台、日本国内でも約83万台を販売してきた日産の基幹車種だ。一貫して持ち前のタフギアというキャラクターを堅持しながら、3代目では“先進性”、現行4代目ではe-POWER、VCターボ、e-4ORCEといった日産ならではの先進技術を積極採用した点がアピールポイントになる。

今回のビッグチェンジでは、本格SUVイメージの確立、ニーズに合わせた多彩なグレード追加、そして先進技術の強化が図られた。

全車に共通する改良は、内外装デザインの変更と、日産として国内初のGoogle搭載インフォテインメントシステムの採用。これに加えて、利便性と快適性を高める諸々のアップデートが実施された。今回はそこから先がすごい。エクストレイルならでは魅力を拡張する“3つの強力な個性”が仲間入りした。

3つの内訳は、SUVでスポーツするNISMO、上質＆スポーティを追求したAUTECH SPORTS SPEC（以下SPORTS SPEC）、そしてアウトドアのイメージを強化したROCK CREEKである。

パワートレーンは基本的に従来と共通。全車e-POWERシステムを採用し、発電用の1.5L直3VCターボ（106kW／250Nm）とモーターの組み合わせ。販売主力となるe-4ORCEは前（150kW／330Nm）、後（100kW／195Nm）のモータースペックを誇る。

