中山雅史、中村俊輔、三都主アレサンドロ…歴代MVP９人がサプライズ登場で横アリ沸騰！俊輔は黄金の左足でパフォーマンス【Jアウォーズ】
12月11日、Jリーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が横浜アリーナで開催されている。
オープニングで歴代のMVP受賞者、中山雅史氏（1998年）、三都主アレサンドロ氏（1999年）、中村俊輔氏（2000年、2013年）、藤田俊哉氏（2001年）、中澤佑二氏（2004年）、楢崎正剛氏（2010年）、佐藤寿人氏（2012年）、青山敏弘氏（2015年）、中村憲剛氏（2016年）がサプライズで登場した。
時代を彩ったスーパースターが一堂に会し、横アリは大盛り上がりだ。
レジェンド代表の中村俊氏は、黄金の左足でミニボールをスタンドに蹴り込むキックインパフォーマンスを行なった。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
