ジャッキー・チェン最新作『シャドウズ・エッジ』より初の悪役に挑んだSEVENTEENジュンの日本独占メッセージ映像解禁

ジャッキー・チェン最新作『シャドウズ・エッジ』より、初の悪役に挑んだジュン（SEVENTEEN）の日本独占メッセージ映像と新場面写真が解禁された。

■ジャッキー・チェン最新作『シャドウズ・エッジ』が12月12日公開

中国で4週連続興行収入ランキング1位を記録し、公開から約1ヵ月で12億元（日本円で約250億円）を突破するなど、熱狂的な盛り上がりを見せているジャッキー・チェン最新作『シャドウズ・エッジ』が、12月12日、新宿バルト9ほか全国公開される。

舞台は、マカオ。華やかな街の裏側では、正体不明のサイバー犯罪集団が暗躍していた。警察はなす術もなく、最後の切り札として呼び戻されたのは、追跡のエキスパート・黄徳忠（ジャッキー・チェン）。すでに現役を退いていたが、若き精鋭たちとチームを組み、最新テクノロジーと旧式の捜査術を駆使して、犯罪集団の“影”を追う。

主演は、ハリウッドでも活躍するアクション映画界の伝説、ジャッキー・チェン。元マカオ警察の追跡のエキスパートとして、若手刑事チームとともにサイバー犯罪集団の摘発に挑む。元暗殺者で犯罪集団の首領を演じるのは、『愛人／ラマン』のレオン・カーフェイ。ジャッキーとは『THE MYTH／神話』以来、約20年ぶりの再共演となる。

犯罪集団の中核メンバーには、世界的人気を誇るK-POPグループ・SEVENTEENのジュン。初の悪役に挑み、華麗なアクションを披露。そのほか『シスター 夏のわかれ道』のチャン・ツィフォン、「山河之影 錦衣衛と謀りの王朝」のツーシャーなど、中国の若手スターが多数出演。監督は、ジャッキーと『ライド・オン』に続きタッグを組んだラリー・ヤン。

■犯罪集団の中核メンバーに世界的人気を誇るK-POPグループ・SEVENTEENのジュンが登場

本作で、犯罪集団の一人で頭脳派リーダーの胡楓（フ―フォン）を演じたのが、日本では現在4大ドームツアー中で世界的な人気を誇る韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのメンバーであるジュン。実は彼は、幼少期から中国・香港で子役として活躍し、2007年『野。良犬』で『第3回香港映画監督協会年度大賞最優秀新人俳優賞』を受賞、『第27回香港電影金像奨』で最優秀新人俳優にノミネートされるなど俳優としても近年大活躍している。

今回、ジュンから本作で共演したジャッキー・チェンやレオン・カーフェイへの思いを語る日本独占メッセージが到着！ あわせてジュンの新場面写真3点が解禁となった。

■「ぜひ劇場で私たちと共に熱狂を体感してください！」（SEVENTEENジュン）

「日本の皆さん こんにちは！ ジュンです。『シャドウズ・エッジ』がまもなく日本で公開されます！」と笑顔で話し始めたジュンは「ジャッキー・チェンさんや犯罪集団のボスことレオン・カーフェイさん、そして素晴らしい俳優の皆さんとの共演を大変光栄に思います」と続け、「ジャッキーさんから直接アクション指導をいただき、カーフェイさんから演技面での技術を教わりました。現場ではおふたりが細部に至るまで気を配り、一流の師匠から直接指導を受けるような貴重な経験を積みことができました」と時折、身振りも加えながら偉大な先輩への感謝を語る。そして「熱い絆と怒涛のアクションで魅了した『シャドウズ・エッジ』は中国本土で大ヒットしました。ぜひ劇場で私たちと共に熱狂を体感してください！みなさん ありがとう！」と熱いメッセージを寄せている。

また、あらたに解禁となった場面写真では、鋭い眼光と素早い動きでアクションに臨む姿や、パラシュートシーンなどが公開。ジュンは初の悪役に挑んだキャラクターについて「変装やパラシュート、ボクシングなど、幅広いスキルを持っている」と説明し、特にボクシングに関しては子供のころから伝統武術を学んできた彼にとっても「力の入れどころやリズム、角度など、伝統武術とは異なる」ため、撮影開始前に仲間やボクシングの先生と共にボクシングに関する専門知識や技術をたくさん学んだという。

そして、「初めて脚本を読んだとき、すぐに惹かれました。僕の中では、これは二世代にわたる“継承の物語”だと感じています。先代から新世代へ受け継がれるものの大切さを強く感じました」というジュン。彼の奮闘には、ジャッキーも「学ぶべきことはまだたくさんあるけれど、将来はもっと大きなアクション映画の世界に進んでいくと思います」と太鼓判を押す。

次世代を代表する俳優へと、確かな歩みを進めるジュン。アーティストとは異なるあらたな魅力をスクリーンで堪能しよう。

■映画情報

『シャドウズ・エッジ』

12月12日（金）新宿バルト9ほか全国公開

(C)2025 IQIYI PICTURES (BEIJING) CO., LTD. BEIJING ALIBABA PICTURES CULTURE CO., LTD. BEIJING HAIRUN PICTURES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

