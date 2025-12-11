超特急×ミツカン新コラボCM公開！メンバーが共同生活で“〆鍋”を囲む

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

超特急とミツカンの“〆鍋(TM)”シリーズのスペシャルコラボキャンペーンが、12月11日よりスタート。それに伴い、超特急の人気楽曲「Billion Beats（Re-ver.）」が起用され、メンバー9人が“〆鍋”を楽しむ様子を描いた新WebCM『今日は鍋やで』篇が公開となった。本コラボキャンペーンでは、共同生活を送る超特急のメンバーが“〆鍋”を囲みながら、いつまでも会話が尽きない様子、“〆鍋”を囲むことで生まれる、心までほぐれる温かな時間が描かれている。

■CMストーリー

仕事終わり、楽屋で帰りの支度をするタクヤ。するとスマホに、共同生活でごはん当番を務めるタカシから「今日、鍋やで！」とメッセージが届き、微笑む表情を浮かべる。

9人が一緒に暮らす家にタクヤが帰宅し、「ただいま～」とドアを開けると、「おかえり！」と超特急のメンバー8人が出迎える。用意された鍋の蓋を開けると、湯気とともにおいしそうな「〆鍋 ごま豆乳鍋」が登場。

ひと口食べて「うま～！」と幸せそうな表情を浮かべるタクヤ。メンバーが集まるリビングには、ライブグッズのタオルが置かれていたり、カイの直筆でメンバーごとの役割が書かれた家事分担表が置かれていたりと、仲良く共同生活をしている世界観が楽しめる要素が盛りだくさんとなっている。

そろそろ〆の時間となり、うどん派かご飯派かを楽しそうに話すメンバーたち。それを眺めながら「たまにはいいね、こういうのも」と呟くタクヤに、「だね」としみじみ応えるリョウガ。

最後は、超特急おなじみのジャンケンで決まった〆のリゾットを和気あいあいとおいしく食べ進め、“〆鍋”の魅力である「尽きない会話、尽きないおいしさ」を映像を通して感じることができる。

撮影当日は、超特急メンバー9人が鍋を囲み、終始温かく和やかなムードに包まれながら撮影が進行し、まるで本当に共同生活をしているかのように、素の表情を見せる場面も多く見られた。

「〆鍋」を食べるシーンの撮影では、カットがかかってもメンバーの箸が止まらず、ニコニコしながらおかわりする姿に、スタッフからも思わず笑みが。メンバーの仲の良さが垣間見える、心温まる撮影となった。

■『結成14周年直前SP！超特急と〆鍋トーク』をYouTubeプレミア公開

12月12日12時からは、ミツカンYouTube 公式チャンネルにて『結成14周年直前SP！超特急と〆鍋トーク』をプレミア公開。専用ハッシュタグも用意される予定なので、ぜひリアルタイムで楽しもう。

さらにWebCMの公開を記念して、「〆鍋を楽しむ超特急の記念写真＆〆鍋ごま豆乳鍋つゆセット」が抽選で8名に当たるプレゼントキャンペーンを実施。ミツカン公式Xアカウントをフォローし、該当のX投稿にハッシュタグ「#超特急が〆鍋でおかえり」を付けてWebCMの感想を引用投稿をすることで応募完了となる。応募期間は12月11日17時1分から12月18日23時59分まで。

■超特急リョウガ コメント

