日経225オプション12月限（11日日中） 5万1000円コールが出来高最多1417枚
11日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万8623枚だった。うちプットの出来高が1万593枚と、コールの8030枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の1198枚（7円安1円）。コールの出来高トップは5万1000円の1417枚（172円安32円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
10 0 1 57000
1 0 1 56000
3 0 1 55500
11 0 1 55000
1 0 1 54500
1 0 1 54375
18 0 1 54250
4 0 1 54125
208 0 1 54000
95 -1 1 53875
81 -1 1 53750
28 -1 1 53625
14 -2 1 53500
12 -2 1 53375
36 -3 1 53250
6 -2 1 53125
449 -4 1 53000
6 -5 1 52875
40 -7 1 52750
29 -9 1 52625
443 -10 1 52500
129 -14 1 52375
259 -23 1 52250
30 -24 1 52125
542 -32 1 52000
92 -38 2 51875
216 -48 3 51750
143 -64 2 51625
500 -79 6 51500
55 -91 11 51375
529 -114 14 51250
96 -147 21 51125
1417 -172 32 51000 900 +210 61
162 -203 45 50875 940 +635 2
534 -234 66 50750 730 +285 35
131 -274 91 50625 540 +150 20
1223 -312 123 50500 475 +150 205
104 -334 176 50375 385 +105 65
154 -338 222 50250 325 +92 250
25 291 50125 250 -10 105
131 -335 350 50000 201 +26 945
2 575 49875 158 +10 377
27 -325 530 49750 119 -16 306
49625 94 -47 167
8 -385 705 49500 80 -17 808
49375 68 -45 73
49250 48 -22 197
49125 39 -43 37
24 -290 1210 49000 31 -23 684
48875 23 -26 60
48750 20 -23 132
48625 16 -21 78
48500 14 -19 535
48375 12 -17 120
48250 10 -18 190
