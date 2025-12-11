　11日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万8623枚だった。うちプットの出来高が1万593枚と、コールの8030枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の1198枚（7円安1円）。コールの出来高トップは5万1000円の1417枚（172円安32円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　10　　　 0　　　 1　　57000　
　　 1　　　 0　　　 1　　56000　
　　 3　　　 0　　　 1　　55500　
　　11　　　 0　　　 1　　55000　
　　 1　　　 0　　　 1　　54500　
　　 1　　　 0　　　 1　　54375　
　　18　　　 0　　　 1　　54250　
　　 4　　　 0　　　 1　　54125　
　 208　　　 0　　　 1　　54000　
　　95　　　-1　　　 1　　53875　
　　81　　　-1　　　 1　　53750　
　　28　　　-1　　　 1　　53625　
　　14　　　-2　　　 1　　53500　
　　12　　　-2　　　 1　　53375　
　　36　　　-3　　　 1　　53250　
　　 6　　　-2　　　 1　　53125　
　 449　　　-4　　　 1　　53000　
　　 6　　　-5　　　 1　　52875　
　　40　　　-7　　　 1　　52750　
　　29　　　-9　　　 1　　52625　
　 443　　 -10　　　 1　　52500　
　 129　　 -14　　　 1　　52375　
　 259　　 -23　　　 1　　52250　
　　30　　 -24　　　 1　　52125　
　 542　　 -32　　　 1　　52000　
　　92　　 -38　　　 2　　51875　
　 216　　 -48　　　 3　　51750　
　 143　　 -64　　　 2　　51625　
　 500　　 -79　　　 6　　51500　
　　55　　 -91　　　11　　51375　
　 529　　-114　　　14　　51250　
　　96　　-147　　　21　　51125　
　1417　　-172　　　32　　51000　　 900 　　+210　　　61　
　 162　　-203　　　45　　50875　　 940 　　+635　　　 2　
　 534　　-234　　　66　　50750　　 730 　　+285　　　35　
　 131　　-274　　　91　　50625　　 540 　　+150　　　20　
　1223　　-312　　 123　　50500　　 475 　　+150　　 205　
　 104　　-334　　 176　　50375　　 385 　　+105　　　65　
　 154　　-338　　 222　　50250　　 325 　　 +92　　 250　
　　25　　　　　　 291　　50125　　 250 　　 -10　　 105　
　 131　　-335　　 350　　50000　　 201 　　 +26　　 945　
　　 2　　　　　　 575　　49875　　 158 　　 +10　　 377　
　　27　　-325　　 530　　49750　　 119 　　 -16　　 306　
　　　　　　　　　　　　　49625　　　94 　　 -47　　 167　
　　 8　　-385　　 705　　49500　　　80 　　 -17　　 808　
　　　　　　　　　　　　　49375　　　68 　　 -45　　　73　
　　　　　　　　　　　　　49250　　　48 　　 -22　　 197　
　　　　　　　　　　　　　49125　　　39 　　 -43　　　37　
　　24　　-290　　1210　　49000　　　31 　　 -23　　 684　
　　　　　　　　　　　　　48875　　　23 　　 -26　　　60　
　　　　　　　　　　　　　48750　　　20 　　 -23　　 132　
　　　　　　　　　　　　　48625　　　16 　　 -21　　　78　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　14 　　 -19　　 535　
　　　　　　　　　　　　　48375　　　12 　　 -17　　 120　
　　　　　　　　　　　　　48250　　　10 　　 -18　　 190　