　11日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7105枚だった。うちプットの出来高が4119枚と、コールの2986枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の512枚（5円高325円）。コールの出来高トップは5万5000円の352枚（55円安81円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　66000　
　　24　　　-1　　　 1　　65000　
　　18　　　-1　　　 2　　63000　
　　30　　　-2　　　 3　　62000　
　　 6　　　-3　　　 4　　61000　
　　99　　　-4　　　 6　　60000　
　　10　　　-4　　　 9　　59500　
　　39　　　-7　　　10　　59000　
　　13　　　-7　　　12　　58500　
　　69　　 -10　　　16　　58000　
　　36　　 -14　　　20　　57500　
　 345　　 -19　　　26　　57000　
　　25　　 -20　　　36　　56500　
　　84　　 -31　　　45　　56000　
　　57　　 -45　　　60　　55500　
　 352　　 -55　　　81　　55000　
　 191　　 -73　　 110　　54500　
　　 3　　　　　　 128　　54375　
　　18　　 -66　　 134　　54250　
　　 8　　　　　　 147　　54125　
　 157　　 -92　　 151　　54000　
　　 4　　　　　　 171　　53875　
　　29　　 -87　　 185　　53750　
　　78　　-104　　 221　　53500　
　　12　　-110　　 245　　53250　
　　71　　-206　　 259　　53125　
　 222　　-146　　 279　　53000　
　　27　　 -80　　 320　　52875　
　 143　　-150　　 330　　52750　
　　 9　　-220　　 355　　52625　
　　93　　-135　　 390　　52500　
　　54　　-130　　 440　　52250　
　　11　　 -20　　 605　　52125　
　 242　　-195　　 505　　52000　　2065 　　　　　　　 1　
　　 3　　-135　　 560　　51875　
　　13　　-200　　 535　　51750　
　　17　　　　　　 630　　51625　
　　78　　-230　　 655　　51500　　1745 　　+175　　　 3　
　　 9　　　　　　 715　　51375　
　　　　　　　　　　　　　51125　　1850 　　　　　　　 3　
　 153　　-250　　 850　　51000　　1650 　　+170　　　 3　
　　 4　　　　　　 910　　50875　　1345 　　+100　　　 9　
　　16　　-230　　 955　　50750　　1610 　　+415　　　 5　
　　 3　　　　　　1045　　50625　　1255 　　　　　　　 5　
　　72　　-275　　1085　　50500　　1450 　　+160　　　37　
　　 6　　　　　　1140　　50375　
　　　　　　　　　　　　　50250　　1320 　　+140　　　 8　
　　10　　　　　　1280　　50125　　1250 　　+245　　　10　
　　17　　-210　　1340　　50000　　1205 　　+140　　　49　
　　　　　　　　　　　　　49875　　1140 　　 +75　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　49750　　1060 　　 +65　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49625　　1060 　　 +80　　　32　
　　 1　　　 0　　1940　　49500　　1030 　　 +80　　 196　
　　 1　　　　　　1935　　49375　　1030 　　 +90　　　13　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 740 　　 +15　　　53　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 885 　　+160　　　39　
　　 3　　-575　　2025　　49000　　 865 　　 +65　　 157　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 815 　　 +95　　　10　