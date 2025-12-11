日経225オプション1月限（11日日中） 4万6000円プットが出来高最多512枚
11日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は7105枚だった。うちプットの出来高が4119枚と、コールの2986枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の512枚（5円高325円）。コールの出来高トップは5万5000円の352枚（55円安81円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 1 66000
24 -1 1 65000
18 -1 2 63000
30 -2 3 62000
6 -3 4 61000
99 -4 6 60000
10 -4 9 59500
39 -7 10 59000
13 -7 12 58500
69 -10 16 58000
36 -14 20 57500
345 -19 26 57000
25 -20 36 56500
84 -31 45 56000
57 -45 60 55500
352 -55 81 55000
191 -73 110 54500
3 128 54375
18 -66 134 54250
8 147 54125
157 -92 151 54000
4 171 53875
29 -87 185 53750
78 -104 221 53500
12 -110 245 53250
71 -206 259 53125
222 -146 279 53000
27 -80 320 52875
143 -150 330 52750
9 -220 355 52625
93 -135 390 52500
54 -130 440 52250
11 -20 605 52125
242 -195 505 52000 2065 1
3 -135 560 51875
13 -200 535 51750
17 630 51625
78 -230 655 51500 1745 +175 3
9 715 51375
51125 1850 3
153 -250 850 51000 1650 +170 3
4 910 50875 1345 +100 9
16 -230 955 50750 1610 +415 5
3 1045 50625 1255 5
72 -275 1085 50500 1450 +160 37
6 1140 50375
50250 1320 +140 8
10 1280 50125 1250 +245 10
17 -210 1340 50000 1205 +140 49
49875 1140 +75 7
49750 1060 +65 2
49625 1060 +80 32
1 0 1940 49500 1030 +80 196
1 1935 49375 1030 +90 13
49250 740 +15 53
49125 885 +160 39
3 -575 2025 49000 865 +65 157
48875 815 +95 10
