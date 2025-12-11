日経225オプション2月限（11日日中） 1万8000円プットが出来高最多12枚
11日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は111枚だった。うちプットの出来高が82枚と、コールの29枚を上回った。プットの出来高トップは1万8000円の12枚（2円安10円）。コールの出来高トップは7万円の7枚（3円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
7 3 70000
6 -8 19 63000
5 26 62000
1 71 60000
3 126 58000
1 200 57000
1 -60 1185 52000
5 -215 1540 51000
50375 1910 1
50000 1835 +325 7
49000 1470 4
45000 545 1
44000 415 +15 1
43000 360 1
41000 273 1
40750 260 1
40500 245 1
40250 235 1
40000 240 2
38000 170 +10 2
37000 150 -10 4
36000 130 +10 1
28000 45 -1 6
27750 43 10
27500 42 3
26000 34 2
25000 31 5
24000 26 -2 5
23000 22 2
20000 13 5
18000 10 -2 12
10000 3 0 4
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
7 3 70000
6 -8 19 63000
5 26 62000
1 71 60000
3 126 58000
1 200 57000
1 -60 1185 52000
5 -215 1540 51000
50375 1910 1
50000 1835 +325 7
49000 1470 4
45000 545 1
44000 415 +15 1
43000 360 1
41000 273 1
40750 260 1
40500 245 1
40250 235 1
40000 240 2
38000 170 +10 2
37000 150 -10 4
36000 130 +10 1
28000 45 -1 6
27750 43 10
27500 42 3
26000 34 2
25000 31 5
24000 26 -2 5
23000 22 2
20000 13 5
18000 10 -2 12
10000 3 0 4
株探ニュース