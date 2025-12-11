　11日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は111枚だった。うちプットの出来高が82枚と、コールの29枚を上回った。プットの出来高トップは1万8000円の12枚（2円安10円）。コールの出来高トップは7万円の7枚（3円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 7　　　　　　　 3　　70000　
　　 6　　　-8　　　19　　63000　
　　 5　　　　　　　26　　62000　
　　 1　　　　　　　71　　60000　
　　 3　　　　　　 126　　58000　
　　 1　　　　　　 200　　57000　
　　 1　　 -60　　1185　　52000　
　　 5　　-215　　1540　　51000　
　　　　　　　　　　　　　50375　　1910 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1835 　　+325　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1470 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 545 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 415 　　 +15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 360 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 273 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 260 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 245 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 235 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 240 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 170 　　 +10　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 150 　　 -10　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 130 　　 +10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　45 　　　-1　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　27750　　　43 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　27500　　　42 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　34 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　31 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　26 　　　-2　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　22 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　13 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　10 　　　-2　　　12　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　 0　　　 4　


株探ニュース