ロココ <5868> [東証Ｓ] が12月11日大引け後(17:00)に配当修正を発表。25年12月期の期末一括配当を従来計画の25円→35円(前期は30円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様への安定的な利益還元と当社グループの持続的な成長を実現するため、配当金については、業績、財政状態及び将来の事業展開等を総合的に勘案し適宜見直しを行っていくことを基本方針としております。 2025年12月期は、新規契約の獲得、既存取引先の拡大、契約内容の条件変更等に取り組み、その結果当初の連結業績予想に対して順調に進捗しております。 つきましては2025年12月期の期末配当予想を前回予想１株当たり25円00銭から10円増配し、35円00銭に修正することといたしました。

