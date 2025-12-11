サイ・ヤング賞左腕タリク・スクーバル投手を巡り、ドジャース移籍の噂が加速している。タイガースのスコット・ハリス編成本部長が「アンタッチャブルな選手はいない」と発言したことで、くすぶっていたトレード話が再燃。交換要員を用意できるのは、ドジャースしかいないという見方が強まっている。



■地元局記者「一気に進展も」と伝える

荒唐無稽か現実的か……。最強左腕のトレード話が、米メディアで話題になっている。ロサンゼルスの地元放送局『KTLA』のデビッド・ピンガロア記者が9日（日本時間10日）、「ウィンター・ミーティングで聞こえてきている話です。ドジャースは、タイガースのエース、タリク・スクーバルの獲得に向けた“超大型トレード”について協議を行っています。まだ決まったことはありませんが、動きは本物。一気に進展する可能性があります」と投稿し、波紋を呼んだ。

米メディア『Newsweek』が「ドジャース、スクーバルとのトレードを交渉中」と追随したほか、レッズやナショナルズでGMを務めた米スポーツメディア『The Athletic』のジム・ボウデン氏は、トレード案を提示。ドジャースはスクーバルを獲得する代わりに、タイラー・グラスノー投手、エメット・シーハン投手、若手有望株のザイア・ホープ外野手をタイガースへ送るというプランを予想した。

■チームには引き留めるだけの予算なし

スクーバルは来季終了後にフリーエージェントとなる。契約延長を求めるタイガースとはすでに交渉を開始しているが、チームには引き留めるだけの資金力はない。このまま来季終了を迎えれば、スクーバルは何の見返りも残さずチームを去ることになる。ただ、トレードを行えば、チームは交換要員である実力者や若手有望株を得られる。そのため、今オフでの放出に踏み切るのではないか、そんな観測が広がっている。

しかし、いざトレードを許容したとしても、スクーバルに“見合う”メンバーを用意できるチームはごくわずか。その中でもドジャースが筆頭となるため、スクーバルのトレード候補と目されている。

また、タイガースのハリス編成本部長の「私は組織のどのレベルにおいても、絶対的に放出不可の選手が存在するとは考えていない。これはタリク個人についての話ではなく、チーム作り全体に対する基本的な姿勢だ」というコメントもトレード容認姿勢と捉えられ、トレード話を加速させている。

ドジャースは来季、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希、ブレイク・スネル、そしてスクーバルという先発ローテーションになるのか。今後の展開が注目されている。

