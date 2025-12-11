鈴木京香、“息子”との2ショットに反響「親子で素敵なツーショット」「本当にお綺麗」
俳優の鈴木京香（57）が10日、マネージャーが運営するインスタグラムに登場。公開中の映画『栄光のバックホーム』で親子役で共演する松谷鷹也（31）との2ショットが公開された。
【写真】「素敵なツーショット」“息子”との2ショットが公開された鈴木京香
投稿では「映画『栄光のバックホーム』公開から2週間が経とうとしています。たくさんの方々が劇場に足を運んでくださっていてとても嬉しいです 本当にありがとうございます!!」と感謝がつづられ、きょう11日放送のTBS系『櫻井・有吉THE夜会2時間SP』に松谷とともに出演することを告知。スタジオでの松谷との“親子2ショット”が披露された。
この投稿にファンからは「親子で素敵なツーショットお写真ありがとうございます 京香さん可愛い〜」「本当にお綺麗」「京香さんは本当に変わらないですね。羨ましい」「美しい！」「映画とっても泣きました」「京香さんのリラックスした表情がとてつもなく癒されます 可愛いです」などの反響が寄せられている。
【写真】「素敵なツーショット」“息子”との2ショットが公開された鈴木京香
投稿では「映画『栄光のバックホーム』公開から2週間が経とうとしています。たくさんの方々が劇場に足を運んでくださっていてとても嬉しいです 本当にありがとうございます!!」と感謝がつづられ、きょう11日放送のTBS系『櫻井・有吉THE夜会2時間SP』に松谷とともに出演することを告知。スタジオでの松谷との“親子2ショット”が披露された。
この投稿にファンからは「親子で素敵なツーショットお写真ありがとうございます 京香さん可愛い〜」「本当にお綺麗」「京香さんは本当に変わらないですね。羨ましい」「美しい！」「映画とっても泣きました」「京香さんのリラックスした表情がとてつもなく癒されます 可愛いです」などの反響が寄せられている。