今井翼、“家族”のクリスマスショットを披露「翼パパとHappyで素敵なクリスマスを過ごしてね」「可愛すぎて変な声出た」
俳優の今井翼（44）が10日、自身のインスタグラムを更新。「#今井プー」とハッシュタグを付け、クリスマスの装いをした愛犬を紹介した。
【写真】「ぬいぐるみかと思っちゃいました」赤いリボンを付けた今井翼の愛犬・プー
23年8月の投稿で「新たな家族」として迎え、以降インスタではたびたびすこやかに成長する様子を伝えている今井。
今回は「プーです。綺麗にしてもらいました 素敵なクリスマスを」とコメントし、「Merry Christmas」の文字を背景に、赤いリボンを付けた愛犬・プーの写真を披露している。
愛らしい表情をした姿に、コメント欄には「きゃわゆくなったねぇ」「かわいい 可愛い過ぎて、ぬいぐるみかと思っちゃいました」「翼パパとHappyで素敵なクリスマスを過ごしてね」「可愛すぎて変な声出た」などの声が寄せられていた。
