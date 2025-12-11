【紅白】back number、3年ぶり2回目の出場決定 ボーカル・清水依与吏「大事で大事で仕方がない2曲と一緒に行くので…」
NHKは11日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7:20〜11:45※中断ニュースあり 総合ほか）に、3人組バンド・back numberが出場することを発表した。
2004年結成のback numberは、美しいメロディーと心に残る切ない歌詞で幅広い層から人気を集め、2023年には5大ドームツアーも全公演完売。26年には自身最大となる50万人規模のスタジアムツアーも決定。これまでに30曲がストリーミング1億回再生を突破するなど、日本の音楽シーンを代表するバンドとして活躍している。
2022年（第73回）に続き、2回目出場となる今回披露するのは「どうしてもどうしても」と「水平線」。「どうしてもどうしても」は「NHKウインタースポーツテーマソング」としてNHKの冬のスポーツ中継などでオンエア。「水平線」はコロナ禍で中止となったインターハイを目指していた高校生からの手紙がきっかけで書き下ろした楽曲で、10代を中心にSNSで拡散され大きな話題となった代表曲だ。
■back number・清水依与吏コメント
また3人でドキドキしながら紅白歌合戦のステージに立てることがとても嬉しいです。大事で大事で仕方がない2曲と一緒に行くので、大晦日よろしくお願いします。
