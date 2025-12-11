「忘年会、幹事だけポイント貯まるのずるくない!?」→幹事への配慮に欠ける表現？ 広告物議で謝罪・掲出を終了
タクシーアプリ「S.RIDE」を提供するS.RIDE株式会社は、11日までに同社公式サイトを更新し、「屋外広告の表現に関するお詫びと掲出終了のお知らせ」を掲載した。
同社が掲出した屋外広告の表現が、一部で物議を醸していた。これに対し、9日付で「このたび、弊社が掲出いたしました屋外広告（コピー：『忘年会、幹事だけポイント貯まるのずるくない!?』）におきまして、お客様ならびに多くの皆様より『幹事への配慮に欠ける表現である』とのご指摘をいただきました」と説明。
その上で「お寄せいただきましたご意見を真摯に受け止め、社内にて当該広告の表現について改めて協議いたしました。その結果、忘年会などの幹事様が担う責任やご負担に対する想像力、および配慮に欠ける不適切な表現であったと判断し、当該広告の掲出を終了いたしました」と伝えた。
そして「当該広告の表現により、ご不快な思いをおかけしました皆様に深くお詫び申し上げます。今後は広告表現の確認体制を抜本的に見直し、再発防止に努めてまいります」とつづった。
