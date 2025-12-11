ロングセラーTL作品『教えてください、藤縞さん！』実写ドラマ化 DMM TV＆TOKYO MXプロジェクトの第4弾
TOKYO MXはドラマ『教えてください、藤縞さん！』（毎週金曜 深1:35）を、2026年1月9日から放送する。 本作は、TOKYO MXとDMM TVによるTL（ティーンズラブ）実写ドラマ化プロジェクトの第4弾となる。
【比較画像】再現度高！『教えてください、藤縞さん！』原作書影
電子コミックス累計900万ダウンロード（分冊版を含む）を突破したロングセラー超人気TL作品「教えてください、藤縞さん！」を、待望の実写ドラマ化した。物語を書くために始まった「ラブレッスン」は、やがて本気の愛を確かめ合う甘美な時間に変わっていく。カラダから始まるふたりの波乱の恋の行方を描く、ドキドキが止まらないラブストーリーだ。
仕事熱心なイケメンながらいつも不機嫌顔の自分にとんでもないお願いを突きつけたりおに惹かれていく藤縞礼人役をEX「仮面ライダーセイバー」（2020〜2021年）で注目を集め、フォトグラファー、映像クリエイターとしても活躍する古屋呂敏が務める。
また小説家として熱心なあまり驚きの“体験取材”に挑んでしまう水原りお役を、短編映画「私たちが麺処まろに通うまでに至った件」「THE KILLER GOLDFISH」（2025年）などで存在感を発揮し、平手友梨奈『I'm human』MUSIC VIDEOでの演技でも話題を呼んだつじかりんが演じる。
TL作品初挑戦となった古屋は「クスッと笑える軽やかなシーンから、思わず息をのむようなドキドキする瞬間まで、短い尺のなかにさまざまな表情が凝縮されています」とユーモアとときめきが同居する本作の魅力を語り、同じく初の役柄となったと言うつじも「藤縞さん役の古屋呂敏さんをはじめ、スタッフの皆さんと力を合わせて、りおの成長や揺れる気持ちを丁寧に積み上げていきました」と、刺激的なラブシーンのみならず、変わっていく２人の恋の行方を繊細に描いていった撮影の様子を語った。
原作のなえ・淡路は「主演の古屋呂敏さんとつじかりんさんにお会いした時、衣装もあいまって「キャラ本人がいる？」と思う程に理想通りで驚きました」とコメント。「空想上でのみ成立する様な過激な表現を遠慮なく描いてきたので、未視聴の現時点では「どうなっちゃうの！？」とドキドキです（笑）」と実写化への期待を寄せている。
