¡Ú¤¢¤¹12ÆüÈ¯Çä¡Û±Ç²è¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬T¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¡¥Ò¥í¥·¡¢¥È¥ª¥ë¡¢º£Æü»Ò¤¬ºÆ½¸·ë
¡¡±Ç²è¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤¬¡¢¤¢¤¹12Æü¤è¤êZOZOTOWNÆâ¤ÎZOZOVILLA¤Ë¤Æ¼õÃíÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢±é½Ð²È¡¦²¬½¡½¨¸ã¤ÈZOZOVILLA¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖOKAMUNE ARCHIVES¡×¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤·¤¤¡Ä¡ª¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÙT¥·¥ã¥Ä¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¡ÖOKAMUNE ARCHIVES¡×¤Ï¡¢²¬½¡»á¤¬Áª¤Ö80¡Á90Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÂêºà¤Ë¡¢Åö»þT¥·¥ã¥Ä²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸½Âå¤ËÁÉ¤é¤»¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë²è¡£2023Ç¯¤Î»ÏÆ°°ÊÍè¡¢¥Ð¥ó¥É¡¢¥¢¡¼¥È¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢1985Ç¯¤ËÂè1ºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢º£Ç¯40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡£¼ç¿Í¸ø¥Ò¥í¥·¡ÊÀ¶¿å¹¨¼¡Ï¯¡Ë¡¢¥È¥ª¥ë¡ÊÃçÂ¼¥È¥ª¥ë¡Ë¡¢º£Æü»Ò¡ÊÃæ»³ÈþÊæ¡Ë¤é¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä5·¿¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼õÃí´ü´Ö¤Ï12·î12ÆüÀµ¸á¤«¤é2026Ç¯1·î4Æü¸áÁ°11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£¤ªÆÏ¤±¤Ï2026Ç¯2·î²¼½Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤ÏÈÎÇä³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²¬½¡»á¤Ï¡Ö¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢¶õÁ°¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥Ö¡¼¥à¤òÀ¸¤ó¤À¶â»úÅã¡£Åö»þ¤Î¥Æ¥£¡¼¥ó¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¶µ²Ê½ñ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£º£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸«¤Æ¤â¡¢¶¯¤¤¼Ô¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¼å¤¤¼Ô¤ò¼é¤ê¡¢Ãç´Ö¤ò¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤ó¤Ê¶µ°éÅªÂ¦ÌÌ¤¹¤é´¶¤¸¤ëºîÉÊ¡£¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¤¢¤Î»þÂå¤ÎÇ®¤òº£¤Î³¹¤Ç´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥×¡¦¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢¤¤¦¤Á¤«¤º¤Ò¤í¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢1985Ç¯¤«¤é¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£¾¼ÏÂ¥ä¥ó¥¡¼Ê¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¡¢¼ã¼ÔÊ¸²½¤Î°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¸ø³«¤«¤é40Ç¯¤ò·Ð¤¿º£¤â¥«¥ë¥ÈÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥ä¥ó¥¡¼±Ç²è»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£ÈÎÇä¾ðÊó
¼õÃí´ü´Ö¡§12·î12Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¡Á2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°11»þ59Ê¬
¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡§2026Ç¯2·î²¼½Ü
Å¸³«¥¢¥¤¥Æ¥à¡§
¡¦BE-BOP-HIGHSCHOOL 001 T¥·¥ã¥Ä¡Ê2¿§Å¸³«¡Ë¡§7700±ß
¡¦BE-BOP-HIGHSCHOOL 002¡¿003 T¥·¥ã¥Ä¡§³Æ7700±ß
¡¦BE-BOP-HIGHSCHOOL 004¡¿005 T¥·¥ã¥Ä¡§³Æ8800±ß
¢¨¼õÃí´ü´Ö½ªÎ»¸å¤ËºÆÈÎ¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
