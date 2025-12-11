大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは11日（木）、2026年1月10日（土）開催のホームゲームを『食品館アプロプレゼンツマッチ』として行うことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

本試合はSVリーグ男子第10節 ヴォレアス北海道との試合で、パナソニックアリーナにて開催される。当日はクラブのシルバーパートナーであり、大阪府を中心として株式会社カノーが54店舗展開するスーパーマーケットチェーン『食品館アプロ』による試供品が先着順でプレゼントされるとのこと。

そしてプレゼンツマッチを記念したスマホ用壁紙のプレゼントも予定しており、試合当日から1週間、食品館アプロ公式TikTok（アカウントID:pretty_appro.love）のプロフィール欄にダウンロードサイトのURLが掲載される。

さらに試供品のプレゼントと共に、プレゼンツマッチを記念したプロモーションカードを同封し、そのうちの7名限定でお年玉プレゼントとして選手の直筆サイン入りカードの封入される予定だ。（サイン入りカードはランダム）

様々なプレゼントが用意されている本試合。この機会にぜひ、大阪Ｂのホームゲームに足を運んでみてはいかがだろうか。