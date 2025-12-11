¥í¥Ã¥Æ¥É¥é1¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¡Ö°¦¾Î¤Ï¡È¥¬¥Ã¥¡¼¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ª´ê¤¤ ÌÜÉ¸¤Ï¡È170Ò¡É¡Ú¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½¡Û
¥í¥Ã¥Æ¤Ï11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çº£½©¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤ÎÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î·òÂç¹âºê¹â¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê18¡Ë¡¢¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÎÌÀ¼£Âç¡¦ÌÓÍø³¤Âç¡Ê22¡Ë¤éÁ´10Áª¼ê¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ÀÐ³À¤Ï¿·¤·¤¤ÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ç¾¯¤·¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ï¤Á¤é¤ê¤È¸«¤Æ¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡ÖM¤Î»ú¤È½Ä¤¸¤Þ¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÃå¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀÐ³À¡£¼«¸Ê¾Ò²ð¤È¤·¤Æ¥Ü¡¼¥É¤Ë¤ÏÂçÌÜÉ¸¤Î¡Ö170¥¥í¡×¤È½ñ¤¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡ÖµåÃÄ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇÂ®158Ò¤ò¸Ø¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Éð´ï¤ÎÀÐ³À¤Ï¡¢·òÂç¹âºê¹â¤Ç1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¡¢2Ç¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£½à·è¾¡¤È·è¾¡¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢·²ÇÏÀª¤ò½é¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£3Ç¯²Æ¤Ï½éÀï¤ÇµþÅÔ¹ñºÝ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤ËÇÔÀï¤â¡¢Âç²ñ»Ë¾åºÇÂ®¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë155Ò¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU-18ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÀÐ³À¤ÏWBSC U-18 Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¼ç¤ËÍÞ¤¨¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤Ï±äÄ¹8²óÎ¢¡¢1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Çµß±çÅÐÈÄ¤â150Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤È¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ÆóÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î°¦¾Î¤Ï¡È¥¬¥Ã¥¡¼¡É¤È´õË¾¤·¤¿ÀÐ³À¡£¡Ö°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯ÂçÀ¼±ç¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±°§»¢¡£Íèµ¨¤«¤é»Ø´ø¤ò¤È¤ë¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¡Ê49¡Ë¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ï²ñ¿´¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Â¿Ê¬ÂçÊÑ¤ÊÆ»¤Ð¤«¤ê¤À¤È»×¤¦¤±¤É¤â¡¢1Æü¤Ç¤âÁá¤¯ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤Ï¤¤Ä¤¤¤±¤É´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
²ñ¸«¸å¤Ë¤Ï¥í¥Ã¥Æ¾¦ÉÊ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡È¤ª¤ª¤¤Ê¥Ñ¥¤¤Î¼Â¤Ë¥³¡¼¥ó¥Ý¥¿¡¼¥¸¥åÌ£¡É¤òÀÐ³À¤¬ÂåÉ½¤·¤Æ»î¿©¡£¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤â¡Ö½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿Ì£¤¬¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÆ²¡¹¤È¿©¥ì¥Ý¤òÈäÏª¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¢£ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê¤¤¤·¤¬¤ ¤²¤ó¤¡Ë
2007Ç¯8·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÌ³¤Æ»ÅÐÊÌ»Ô½Ð¿È¡£±¦ÅêÎ¾ÂÇ¡£¿ÈÄ¹180cm¡¢ÂÎ½Å78Ô¡£Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÅê¼ê¤ËÅ¾¸þ¡£·òÂç¹âºê¹â¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Ï24Ç¯½Õ¤«¤é4µ¨Ï¢Â³½Ð¾ì¡£24Ç¯½Õ¤ÏÍ¥¾¡¡¢25Ç¯½Õ¤Ï¥Ù¥¹¥È4¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¹â¹»3Ç¯»þ¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU-18ÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì½àÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£½©¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥í¥Ã¥Æ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î2µåÃÄ¤«¤é1½äÌÜ»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Ëö¡¢¥í¥Ã¥Æ¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£