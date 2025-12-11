学院型ガールズ・ボーカルユニット「純情のアフィリア」の寺坂ユミが、約2年ぶりとなるニューシングル「カオスなムーブでラブリのバグ！？」のリリースを機に、スポニチ東京本社でインタビューに応じた。加入から10年。ステージで魅せる凛とした表情とは裏腹に、肩の力を抜いた柔らかな語り口で、7人体制の強さの源を明かしてくれた。（「推し面」取材班）

取材の終盤、ふとこぼれた一言が、今のグループの在り方を端的に表していた。

「私、趣味がサウナなんです。みんなで行って、全員と“裸の付き合い”してるんですよ」

扉のガラスが曇るサウナ室。湿ったタオルが肌に張りつき、高熱が空気を歪ませる。その中で、アイドルの仮面を脱いだメンバーたちが、すっぴんのまま汗を流す。裸のまま、素の人間として向き合う時間だ。

「サウナも行くし、韓国旅行もグランピングも行く。楽屋でもずっと喋ってて、その空気がステージでも漏れ出しちゃうんです。“仲良さそう”ってよく言われますけど、もう隠せないんですよね」

作られた結束ではない。汗と熱気と笑い声の中で練り上げられた、泥臭くもあたたかな信頼関係がそこにある。

2008年から続くグループの歴史。その重みを引き継ぐ現体制を、寺坂はひと言でこう表現する。

「“笑”ですね。楽屋でも笑いが絶えないし、みんな貪欲に“笑い”を取りに行くタイプ（笑）。他のアイドルさんにも“アフィリアって面白いグループだよね”って言われることが増えました」

カオスな掛け合いが生む熱量。それが今の純情のアフィリアが持つ、最大の武器だ。

グループとしての武器が「笑」なら、寺坂自身が磨いてきた武器は「表情」。長年続けているグラビア活動は、単なる個人仕事の枠を超え、ステージ上の表現力を支える屋台骨となっている。

「私のファンの方は、ほとんどグラビアから入ってくれていて…。写真1枚で何かを伝えるのって、本当に難しいんです。ほかのアイドルさんのグラビアもたくさん見て、“表情”を研究してます」

レンズ越しに、無言で訴えかける“静”の戦い。そこで培った感性は、照明を浴びるライブの瞬間に花開く。

「ライブ中に“表情がいいね”って言ってもらえるのは、間違いなく撮影で身についた力。いろんな雰囲気に合わせて表情を変えられるのは、グラビアのおかげです」

水着姿での撮影と、歌い踊るステージ。一見遠いふたつの表現は、寺坂の中では一本の線でつながっている。

2025年は、グループにとって試練と挑戦の年でもあった。1月のZepp新宿、8月のZepp DiverCity（TOKYO）──2つの大規模ワンマンライブは、決して平坦な道のりではなかった。

「どうやって集客するか、大きなステージでどんなライブをお見せするか…本当に壁が多くて。でも、今年はとにかく“話し合い”を重ねた1年でした。私が入ってからの10年で、ここまでメンバーや運営さんと言葉を交わした年はなかったです」

悩み、ぶつかり、サウナで汗を流して笑い飛ばし、また前を向く。そうして温度を高め合ってきた共同体は、今、揺るぎない結束を手にした。

「来年は、もっとファンの方に還元できる企画を、みんなで考えて頑張りたいです」

サウナの熱気の中で交わした会話も、楽屋に響く笑い声も、グラビアで磨いた大胆な表現も。すべてが、今の純情のアフィリアを形作るピースになっている。