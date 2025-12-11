「ヒカルの碁　原画展」最初の１枚から夢中に［千春＆明夏の女流棋士ここだけの話］

みなさんこんにちは。

囲碁棋士の塚田千春です。

先日、大森らん二段と安田明夏初段と一緒に、「ヒカルの碁 原画展」に行ってきました。ヒカルの碁は囲碁に一大ブームを巻き起こしたマンガですが、実は私はちゃんと読んだことがありませんでした。私が囲碁を始めた頃はヒカルの碁ブームのちょっと後で、碁会所に全巻そろっていたのをパラパラとめくって読み流すぐらい。ヒロインのあかりちゃん、かわいいなと思う程度でした。

アニメを見て予習

今回、原画展に行くことになり、予習として初めてアニメをじっくり見てみました。自分に憑依（ひょうい）した天才棋士・藤原佐為の霊の指示通りに打っていたヒカルが、囲碁を覚えて「自分でここに打ちたい」と思うようになっていく姿や、囲碁を通して仲間ができていく過程がとても印象に残りました。

プロ試験のピリピリした雰囲気も本当にリアル！ アニメでは、棋院の間取りが実際とほぼ同じように描かれていて、「ほんまにこのままや！」と感じて面白かったです。

「囲碁ってやっぱりかっこいい！」

原画展では、最初の１枚を見た瞬間から一気に作品の世界に引き込まれましたし、囲碁部の部室（理科室）の再現セットも本当にリアルで、写真を撮ると、自分も作品の中の囲碁部の一員になったような気分になりました。

先輩棋士の多くが「ヒカルの碁がきっかけで囲碁を始めた」と言うのも、遅ればせながらですが、本当に納得！ 原画の数々を見て、「囲碁ってやっぱりかっこいいし、面白い！」という気持ちになり、心が熱くなりました。

何より思ったのは、このワクワクを、今の子どもたちにもちゃんと伝えていきたいということ。囲碁を通して仲間ができたり、成長したり……教室の生徒さんにもそんな経験をたくさんしてほしい。背中を押されたような時間でした。

さて、２０２５年もいよいよ終わり。今年もコラムを読んでいただき、ありがとうございました。来年も、囲碁の魅力を伝えていけるよう、手合と普及活動を頑張ります！

プロフィル塚田 千春（つかだ・ちはる） 囲碁棋士、日本棋院関西総本部所属。２００４年４月５日生まれの２１歳。大阪府出身。村松大樹七段門下。３人姉妹の末っ子で趣味は阪神タイガースの試合観戦とカラオケ。カラオケは一人でも行く。２０年入段（女流特別採用推薦）、２４年５月に二段昇段。