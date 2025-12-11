パドレスのダルビッシュ有投手の息子、ショウエイ・ダルビッシュ投手がカリフォルニア大学サンディエゴ校野球部に入団したことが9日、発表されました。

エリック・ニューマンヘッドコーチは、「ショウエイはメジャーリーグの血筋を持つ選手として期待される鋭さと集中力を持っている。彼の速球、変化球、野球のIQは大きな可能性をもたらし、プログラムの中で成長していく姿を見るのが楽しみだ」と期待を見せます。

日本時間4月10日の高校デビュー戦では、父ダルビッシュ投手も息子の勇姿を見に観戦に訪れました。その際、ショウエイ投手は地元放送局のインタビューに応じ、「父は私にたくさんのアドバイスをくれます。投球のメカニクスや栄養など、必要なものは全て教えてくれます」とコメントしていました。さらに、息子の活躍を見たダルビッシュ投手も、「ピッチング自体は良かったですし、ヒットも打ちましたが親としては身体に痛いところがなく思いっきりプレーしている所が見られてうれしかったです。インタビューも受けて、別にそんなに教えていない父をたてるという優しさも見せてくれました」とSNSに綴りました。

ダルビッシュ投手は今季開幕直前でケガに悩まされ、15試合登板にとどまりました。5勝5敗、防御率5.38という成績。シーズン終了後に右肘の手術を受けたダルビッシュ投手。2026年シーズンはリハビリに専念するため、全休することが見込まれています。