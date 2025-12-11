12月10日、音楽の年末風物詩『FNS歌謡祭 第2夜』（フジテレビ系）が放送された。豪華なアーティストが出演するなか、アイドルグループtimeleszが登場して会場をわかせたが、メンバー篠塚大輝が話題に上がっている。

「同番組は、12月3日に第1夜が放送され、豪華な出演陣がそれぞれの楽曲やカバー曲を披露し、約5時間の生放送を終えました。10日は、引き続き放送される第2夜ということで視聴者も注目。前週同様、有名アーティストが集まり、3時間ほどの夢の祭典がオンエアされました」（テレビ局関係者）

timeleszは19時台に登場し、楽曲『Steal The Show』を披露した。黒いスーツ姿でカッコよく踊るダンスナンバーを披露。一体感のあるパフォーマンスで視聴者を唸らせた。

しかし、出演直後、番組公式Xに集合写真がアップされたのだが、ファンはメンバーの篠塚の姿を見て心配を寄せたのだ。

「公式Xにアップされた写真は、『Steal The Show』を披露した際の衣装を着用したメンバーが全員が笑顔を見せるショットでした。写真では、後列の右から2番目に立っている篠塚さんですが、かなり顔周りがスッキリしているように見えるのです。

頬がコケ、首もほっそりとしていて、今までよりも痩せた印象に。ファンもその異変に反応し、体調を心配する声が相次ぎました」（芸能プロ関係者）

写真では笑みをこぼしている篠塚だが、別人のようになった姿に、Xでは、

《まって篠塚の浮腫とか顔の肉とかすべて消滅した？？？？》

《しの痩せた？すぐに見つけられなかった》

《しの、めちゃくちゃ痩せたよね？あまり無理しないでね》

など、気にかける声が多数寄せられた。

11月、篠塚が『めざましテレビ』（フジテレビ系）で披露したギャグが不謹慎だと炎上。そこから篠塚本人はもちろんのこと、グループ全体でも謝罪のコメントを発表するなど物議を醸した。多くの批判が向けられたことで、篠塚の心労を心配する声も少なくない。

同時に、前出の芸能プロ関係者は、彼のすさまじいまでの努力が垣間見えたと指摘する。

「今回披露した楽曲は、激しいダンスが見どころになっています。ダンス未経験だった篠塚さんにとって難しい振り付けのはずですが、ほかのメンバーに劣ることなく踊り上げていました。

オーディション時から比べると成長スピードはかなり早いでしょう。当時から努力家だった篠塚さんですが、見えないところでの必死の努力がパフォーマンスに表れています。炎上も、反省したうえで、自分自身の成長につなげているのでしょう」

痩せるほど、血の滲む努力を重ねているのかもしれない。