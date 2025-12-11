こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2025年12月11日は、Boseのワイヤレスイヤホン「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）」がお得に登場しています。

Bose QuietComfort Ultra Earbuds ボーズ 完全ワイヤレス ノイズキャンセリングイヤホン Bluetooth接続 マイク付 最大6時間再生 急速充電 39,600円 （30%還元：12月16日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

高品質の静寂と3D体験。Boseの「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）」が30％ポイント還元中！

Bose（ボーズ）の「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）」は、空間化された3Dオーディオと世界最高クラスのノイズキャンセリングを備えた完全ワイヤレスイヤホン。耳の形に合わせて音を最適化し、パーソナルな没入体験を実現するアイテムが30％ポイント還元とお買い得です。

本製品の最大の特徴は、まるでその場に音が存在しているように感じられる「イマーシブオーディオ」。従来のステレオとは異なり、音の位置や広がりが立体的に再現され、まるで音の中に自分が入り込んだような没入感が得られます。

さらに、Bose独自のアルゴリズムがユーザーの耳の形状を測定し、音響特性を自動で最適化。同じイヤホンでも人によって音が変わる点を補正し、あなた専用にチューニングされたサウンドを届けてくれます。

世界最高クラスのノイキャンと、快適な装着感

ノイズキャンセリング性能も大幅に進化しており、周囲の環境ノイズを効果的に打ち消すNC性能を搭載。電車内の騒音や街中の環境音をしっかり抑え、音楽や作業に集中できる静寂をつくり出します。

装着感も第2世代でさらに向上。イヤーチップとスタビリティバンドの組み合わせは9種類と多様で、快適な装着感でサウンドに集中できます。また、バッテリーは最大約6時間再生 （イマーシブオーディオ使用時は最長4時間）が可能なのも嬉しいポイントです。

Boseの「QuietComfort Ultra Earbuds（第2世代）」は、没入的な3Dサウンド、トップクラスのノイズキャンセリング、個々の耳に最適化されるサウンドが揃った1台。ワイヤレスイヤホンで“次の音体験”を求める人に最適です。

