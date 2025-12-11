iiyama PC、光学ドライブも搭載できるスリムPC - 8万円台から
ユニットコムは12月10日、「iiyama PC」におけるパソコン新製品としてスリムタワーケースを採用したモデルを発売した。構成のカスタマイズや出張設定設置サービスパックモデルの同梱にも対応する。
iiyama PC、光学ドライブも搭載できるスリムPC - 8万円台から
本体が幅93mmと薄く、設置場所の自由度が高いデスクトップパソコンの新製品。第14世代Coreプロセッサの搭載で高い性能を備えており、オプションには光学ドライブも用意。DVDスーパーマルチドライブに加えて、ブルーレイドライブも選択できる。
○STYLE-S36H-144-UHX
STYLE-S36H-144-UHX
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i5-14400
メモリ：DDR5 16GB（8GB×2）
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィクス：インテル UHD Graphics 730
フォームファクタ：スリムタワー
価格：89,800円
iiyama PC、光学ドライブも搭載できるスリムPC - 8万円台から
本体が幅93mmと薄く、設置場所の自由度が高いデスクトップパソコンの新製品。第14世代Coreプロセッサの搭載で高い性能を備えており、オプションには光学ドライブも用意。DVDスーパーマルチドライブに加えて、ブルーレイドライブも選択できる。
○STYLE-S36H-144-UHX
STYLE-S36H-144-UHX
OS：Windows 11 Home
プロセッサ：Intel Core i5-14400
メモリ：DDR5 16GB（8GB×2）
ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
グラフィクス：インテル UHD Graphics 730
フォームファクタ：スリムタワー
価格：89,800円