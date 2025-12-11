ÁáÂç¡¢È¢º¬¥¡¼¥Þ¥ó¤ËµÞÉâ¾å¡Ö¥¨¥ó¥¸¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤«¤â¡×¡¡Âç¥¨¡¼¥¹¡¢»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¤Ç¤â¤Ê¤¤°Õ³°¤ÊÌ¾Á°
ÍèÇ¯1·î2Æü¤Ë±ýÏ©¡¢3Æü¤ËÉüÏ©
¡¡ÍèÇ¯1·î2¡¢3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î¥Á¡¼¥à¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬10Æü¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢³Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÅÐÏ¿Áª¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÅÔÆâ¤ÇÁ°²óÂç²ñ¾å°Ì5¹»¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥È¥ë¤â³«ºÅ¡£ÁáÂç¤Î²ÖÅÄ¾¡É§´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤¬¥¬¥ó¥Ã¤È¤¤¿¤é¡¢»ä¤â¤É¤ì¤¯¤é¤¤Áö¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È1¿Í¤ÎÁª¼ê¤ò¥¡¼¥Þ¥ó¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡ÁáÂç¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î»³¸ýÃÒµ¬¼ç¾¡Ê4Ç¯¡Ë¤ä¡¢¡È»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¹©Æ£¿µºî¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë10·î¤Î½Ð±À±ØÅÁ¤Ç3Âç±ØÅÁ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÎëÌÚÎ°°ý¡¢º´¡¹ÌÚÅ¯¡¢ËÙÌîÀµÂÀ¡Ê¤È¤â¤Ë1Ç¯¡Ë¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢²ÖÅÄ´ÆÆÄ¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ç1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é3¶è¶è´Ö3°Ì¤ÈÎÏÁö¤·¤¿»³¸ý½×Ê¿¡Ê2Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½Ð±À¤ÈÁ´ÆüËÜ¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Éüµ¢¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁö¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Èà¤¬¥¬¥ó¥Ã¤È¤¤¿¤é¡¢»ä¤â¤É¤ì¤¯¤é¤¤Áö¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Î²÷Áö¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢Á´Éô¤¬¥¨¥ó¥¸¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¤«¤â¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡2011Ç¯°ÊÍè¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦ÁáÂç¡£¡Ö2¶è¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î»³¸ýÃÒ¤¬½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤ÐÁö¤ë¡£5¶è¤Ï¤¦¤Á¤Ë¤ÏÌ¾ÃµÄå¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Áö¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¼ç¾¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿»³¸ýÃÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿Í´ÖÅª¤Ë¤â¤¹¤´¤¯¸åÇÚ¤¿¤Á¤«¤éÂº·É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤ÏÆ¹¾å¤²¤·¤¿¤¤Áª¼ê1ÈÖ¡£»ä¤è¤ê¾å¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦»³Ìîî´ ²ÂÊæ / Kaho Yamanobe¡Ë