ÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤¹â¹»À¸½àGP¡¦¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¡¢Ä»¼è¤Ç10Ç¯´Ö¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ° ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÅìÂç¹ç³Ê¡Ö¤É¤Á¤é¤ÎÌ´¤â³ð¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¡×¡Ú½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2025¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/11¡Û¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤¹â¹»À¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿³ºº¤¬11·î30Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢±þÊçÁí¿ô4Ëü3000¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ä»¼è¸©½Ð¿È¤Î¹â¹»1Ç¯À¸¡¦¡È¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¡É¤µ¤ó¤¬½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ï¼ø¾Þ¼°¸å¤Î¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¤ËÄ¾·â¤·¡¢¼õ¾Þ¤Î¿´¶¤ä¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤âÈþ½÷Â·¤¤¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á
¡¼ ½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¼õ¾Þ¤·¤¿¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¡§½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹ ¡£
¡¼ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¡§¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢»ä¤¬²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ï°ì½ï¤Ëµã¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿»þ¤Ï°ì½ï¤Ë´î¤ó¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
¡¼ º£²ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¾ì¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¡§¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¯¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ ¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¡§¾®³Ø1Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤é¡¢10Ç¯´Ö¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ö¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤Î²Î¤òÄ°¤¯¤È¸µµ¤¤â¤é¤¨¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ 10Ç¯´Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Æ¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¡§10Ç¯´Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤º¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î·Ð¸³¤¬¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤â³è¤¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£¹ç½É´ü´Ö¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×Ë¡¤äÈþÍÆË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¡§¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª²Û»Ò¤ä¥¢¥¤¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤«¤é¤Ï1²ó¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯¸¦µæ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ Æ´¤ì¤Î·ÝÇ½¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¡§óîÆ£¤Ê¤®¤µ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âã·Æ£¤µ¤ó¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤´¤¯»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¡§¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç±éµ»¤Ë¤â½é¤á¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆSNS³èÆ°¤ä¡Öº£Æü¹¥¤¡×¡Ê¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡¿ABEMA¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ ÅìµþÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä©Àï¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¡§¤ä¤ë¤Ê¤é1ÈÖ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤ÈÊÙ¶¯¤¬¹¥¤¤ÇÆÀ°Õ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÅìÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÂç¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿§¡¹¤ÊÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¶µ²Ê¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤¹¡ª
¡¼ ÊÙ¶¯¤È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È³èÆ°¤ÎÎ¾Î©¤ÎÈë·í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¡§¥³¥ó¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¤â¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¼«¼çÎý¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Éô¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Á´¤Æ¤òÁ´ÎÏ¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÌ´¤â³ð¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¤Î¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¡§¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¿³ºº¤Ç¼«Ê¬¤¬Áª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²È¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ä²ÈÂ²¤Ê¤É±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼ º£²ó½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¤¬»×¤¦¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¡§¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¼ µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð¿È¡§Ä»¼è¸©
³ØÇ¯¡§1Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§9·î9Æü
MBTI¡§ISFP
¼ñÌ£¡§¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¡¢ÊÙ¶¯
ÆÃµ»¡§È¿Éü²£Ä·¤Ó
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤¨¤Ó¡¢¤¤ó¤Ô¤é¤´¤Ü¤¦
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¤Ê¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤Þ¤¹¡ª
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¥á¥¤¥¯¸¦µæ
¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö¡¢ÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¸ÂÄê¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÊ¡°æ¸©½Ð¿È¤Î¹â¹»1Ç¯À¸¡¦¤Ê¤ó¤ê¤µ¤ó¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¤Ï¤ë¤¢¡ÊÉðÅÄÀ²°Â¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÊÔ¡×¡ÊABEMA¡¿2025¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÂ¼Ã«¤Ï¤ë¤Ê¤äÊÆß·¤ê¤¢¡¢KAWAII LAB.½êÂ°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÁýÅÄºÌÇµ¡¢ÇßÅÄ¤ß¤æ¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤òÃ´¤¦°ïºà¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±Æü¤Ë¤Ï¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¤Î1Ç¯À¸¡Ö¤Û¤Î¡×¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£¤Þ¤¿¡¢11·î29Æü¤Ë¤Ï¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¹â¹»À¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¤ÇÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¡¦ÆêºêÍªÎ¼¡Ê¤Ê¤é¤¶¤¡¦¤æ¤¦¤¹¤±¡¿¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¯¤ó¤¬¡¢¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¤Ç°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎÃæ³Ø2Ç¯À¸¡¦±à»³ÌïÆäÅÔ¡Ê¤½¤Î¤ä¤Þ¡¦¤ß¤Ê¤È¡Ë¤¯¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¡¢¤¹¤Ç¤ËSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
