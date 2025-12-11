“ボディビル日本一”榎田一王くんがミスターコン準GPに 夢は「筋肉ムキムキのアクション俳優」【男子高生ミスターコン2025】
【モデルプレス＝2025/12/11】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」のファイナル審査が11月29日に都内で行われ、応募総数2万人の中から、宮崎県出身の3年生・榎田一王（えのきだ・いおう）くんが準グランプリを受賞。モデルプレスでは授賞式後の榎田くんを直撃し、受賞の心境や世界を見据えた今後の活動について聞いた。
― 準グランプリおめでとうございます！まずは、受賞の心境から教えてください。
榎田：すごく嬉しい気持ちでいっぱいです。
― ステージでは堂々とされてる姿が印象的でしたが、緊張はされなかったんですか？
榎田：緊張はすごかったです。でも、ボディービル大会に出ているので、こういったステージに出るのは好きです（笑）。
― 今回、「男子高生ミスターコン」に参加したきっかけを教えてください。
榎田：去年、ボディビルの大会で日本一になったときに、お父さんから「ミスターコンにも出てみたら？」と言われたことがきっかけです。お父さんはコンテスト期間中も毎日ウォーキングの練習を手伝ってくれていたので、本当に感謝しています。
― ボディビルはいつ頃からやっているのでしょうか？
榎田：高校1年生からです。元々お兄ちゃんがボディビルで日本一だったのですが、大会で見た姿が本当にかっこよくて、「僕もなりたい」と思って始めました。高校1年生の夏から筋トレを始めて、翌年8月に「全日本高校ボディビル」170cm超級で日本一になり、高校3年生では「宮崎県ボディビル選手権大会」で優勝しました。
― すごいですね。体作り期間にしている食事制限やトレーニングがあれば教えてください。
榎田：基本は朝、鶏胸肉を食べているんですが、毎日だとストレスがたまるので、週に1回だけチートデーを設けています。チートデーには、お兄ちゃんが作ってくれるチキン南蛮を食べるのが楽しみです（笑）。食事制限のほかには、ジムで1時間くらい有酸素運動をすることも習慣化しています！ミスコン期間はボディビルと学業の両立も大変でした。
― ファイナル審査では「ウォーキング」「ダンス」「演技」「ヴォーカル」などがありましたが、レッスンで特に大変だったものはありますか？
榎田：ダンスです。小学4年生から高校1年生までクラシックバレエをしていたので、バレエの動きとダンスの動きが違うという部分で苦戦しました。
― 逆にバレエの経験が活きた部分もあったのでは？
榎田：しなやかな表現をする部分では、活きたと思います。バレエパートをいただくこともできたので、バレエをやっていて良かったと思いました。
― レッスンやファイナル合宿が大変な中、支えとなった存在はいますか？
榎田：ファイナリストのみんなにはたくさん支えてもらいました。昨日（授賞式の前日）も体調を崩してしまったんですが、みんなが心配して「大丈夫？」と声をかけてくれたり、荷物を持ってくれたりして…本当に優しいです。
― 榎田さんは、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（「夏休み編2025」「チュンチョン編」）にも出演されていました。番組MCを務めるNON STYLEの井上裕介さんは「男子高生ミスターコン2025」授賞式のMCも務めており、ステージでも息ピッタリの掛け合いを見せていましたね
榎田：井上さんはいつもイジってくれるので嬉しいし、感謝しています！
― 「今日好き」の旅で思い出に残っていることはありますか？
榎田：「チュンチョン編」で4人の女の子とお話したことです。1番濃い時間でした（笑）。
― （笑）。「今日好き」にしたことによって変化したことはありますか？
榎田：本当にたくさんの方々に知ってもらえたことです。最初に出演した「夏休み編2025」後にTikTokのフォロワーが20万人以上増えて、驚いたことを覚えています。「今日好き」出演を通して人前に出る活動の楽しさも知ったので、出て良かったなと思います。
― 今後の目標や将来の夢を教えてください。
榎田：ハリウッドに行くことです！筋肉ムキムキのアクション俳優として、世界で活躍したいです。
{― 憧れの存在はいますか？b}
榎田：「ガリレオ」シリーズが大好きで、福山雅治さんのような人に憧れています。明石家さんまさんの弟子になることも夢です！
― 準グランプリを受賞した榎田さんが今思う、夢を叶える秘訣を教えてください。
榎田：“ワンチャン（one chance）”をものにすること。「自分は無理だ」とは思わず、挑戦してみることが1番大切だと思います。
― 最後に、読者の方へメッセージをお願いします。
榎田：榎田一王という名前を覚えてください。お願いします！
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
出身：宮崎県
学年：3年生
誕生日：11月25日
MBTI：INFP-T
趣味：アニメ、ドラマ鑑賞
特技：お姫様抱っこ
好きな食べ物：チキン南蛮
嫌いな食べ物：グレープフルーツ
好きな言葉（座右の銘）：筋肉と愛情はいくらあっても良い
最近ハマっていること：筋トレ
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。2025年は、兵庫県出身の2年生・楢崎悠亮（ならざき・ゆうすけ／※「崎」は正式には「たつさき」）くんがグランプリに輝いた。
同日には“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2025」も開催され、愛知県出身の中学2年生・園山弥凪都（そのやま・みなと）くんがグランプリを獲得。また、11月30日には“日本一かわいい女子中学生”を決める「JCミスコン2025」で鹿児島県出身の1年生「ほの」さんが、“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」で福井県出身の高校1年生「なんり」さんそれぞれグランプリに輝き、すでにSNS上で話題となっている。（modelpress編集部）
