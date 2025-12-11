“日本一のイケメン中学一年生”白坂洵葵くん、俳優＆モデルの夢に向かって挑戦 憧れ・Snow Man目黒蓮への思い語る【男子中学生ミスターコン2025】
【モデルプレス＝2025/12/11】“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2025」のファイナル審査が11月29日に都内で行われ、応募総数1万6000人の中から、愛知県出身の1年生・白坂洵葵（しらさか・じゅんき）くんが準グランプリを受賞。モデルプレスでは授賞式後の白坂くんを直撃し、受賞の心境や今後の夢について聞いた。
― 準グランプリおめでとうございます！ステージを終えた今の心境から教えてください。
白坂：とっても緊張したけど、楽しかったです。自分なりに頑張れたので、賞をいただけたことが嬉しいです。
― ステージで特に緊張した場面は？
白坂：ランウェイで1人でウォーキングをするところです。ポーズを決めるところはたくさん練習しましたし、猫背になりやすいので、歩き方も意識して臨みました。
― 白坂さんは「中一ミスターコン2025」で夏にグランプリを獲得後、「男子中学生ミスターコン2025」のファイナリストとして審査に参加してきました。ファイナリストとして活動した数カ月間で変化したことはありますか？
白坂：人に恥ずかしがらずに、分からないところを聞けるようになったことです。ファイナリストのレッスンでは、ダンスの難しい部分や、歌の高い部分の出し方をファイナリストのみんなに聞きながら練習していました。
― ダンスの経験は元々あったのでしょうか？
白坂：少しだけ経験がありましたが、上手な子がたくさんいたので、レッスンで苦戦することが多かったです。家でも先生たちのお手本動画を観たりして、立ち位置を自分の中イメージしながら練習していました。
― レッスンを経て、今後もっと挑戦してみたいと感じたものは「ヴォーカル」「ダンス」「ウォーキング」の中でどれですか？
白坂：「ウォーキング」です。最初は人に見られることがあまり好きではなかったけど、「中一ミスターコン」や「男子中学生ミスターコン」を経験したおかげで、見られることが「嬉しいな」と思えるようになりました。今までは寝癖とか全然気にしないこともあったんですけど、最近はちゃんと気を遣うようになったので、意識も少し変わったのかなと思います（笑）。
― 将来の夢や今後の目標を教えてください。
白坂：モデルさんや俳優さんなど、色々なジャンルで幅広く活躍できるようにしていきたいです。
― 「男子中学生ミスターコン」を通して、どんな瞬間に「芸能活動は楽しいな」と思いましたか？
白坂：撮影です！ファイナル期間中に何度か撮影の機会があって、最初は緊張していたんですけど、カメラマンさんが色々なことを教えてくれたので、段々と楽しめるようになりました。
― 憧れの人にSnow Manの目黒蓮さんを挙げていましたが、どんな部分に憧れていますか？
白坂：色々な場所で活躍しているところです。俳優としてたくさんの作品に出演している姿もすごいなと思います。
― もしこの記事が目黒さんに届く可能性があるとしたら、何かメッセージをお願いします。
白坂：いつか共演できるように、これからも色々なことに挑戦して頑張ります！
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。準グランプリを受賞した白坂くんが今思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。
白坂：ちゃんと目標を立てて、それを継続することですが大切だと思います。
― 最後に、今まで応援してくれた方々へメッセージをお願いします。
白坂：ここまで応援してくれて、1番近くで支えてくれて本当にありがとうございました。素敵な賞をいただけたので、その経験を生かしてこれからの将来に近づいていきたいです！
― ありがとうございました！
出身：愛知県
学年：1年生
誕生日：8月7日
MBTI：INTJ
趣味：運動
特技：バレーボール
好きな食べ物：からあげ
嫌いな食べ物：特になし
好きな言葉（座右の銘）：やらない後悔よりやって後悔
最近ハマっていること：ゲーム
「男子中学生ミスターコン」は、2023年度より「男子高生ミスターコン」「女子高生ミスコン」「JCミスコン」の兄弟コンテストとして開催。事務所に所属していない日本在住の男子中学生であれば参加可能。同世代の生活に根付いているSNSやアプリを使用した審査を採用し、“みんなで選ぶ”視聴者参加型のコンテストとなっている。2024年にグランプリを獲得した井原泰知は「TGC teen」などに出演。活躍の幅を広げている。今年度もお笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介がMCを担当。ファッションショー審査やダンス＆ボーカル審査などを経て、愛知県出身の2年生・園山弥凪都（そのやま・みなと）くんがグランプリに輝いた。
“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」も開催され、兵庫県出身の高校2年生・楢崎悠亮（ならざき・ゆうすけ／※「崎」は正式には「たつさき」）くんがグランプリを獲得。11月30日には“日本一かわいい女子中学生”を決める「JCミスコン2025」で鹿児島県出身の1年生「ほの」さんが、“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」で福井県出身の高校1年生「なんり」さんがそれぞれグランプリに輝き、すでにSNS上で話題となっている。（modelpress編集部）
