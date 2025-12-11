【編集部が選ぶ「画面の中のメロ男」2025編】「セフ恋」2人・町田啓太・Snow Man向井康二・松田龍平ら
【モデルプレス＝2025/12/11】2025年も数々の名作ドラマ・映画が誕生し、多くの視聴者が画面の前で恋に落ちた。本記事では、編集部が厳選した「今年のメロ男キャラ」5人をピックアップする。
【写真】「セフ恋」人気女優＆俳優密着のベッドシーン
恋愛バラエティ番組「セフレと恋人の境界線」（Prime Video）内の短編映画「恋人になれたら」に登場するのが、ウェブデザイナー・松山聡（金子大地）だ。主人公・徒子（中田青渚）が道に迷った先で偶然出会った彼に惹かれ、ある日一夜を共にしてしまう。
彼の最大の“メロ”ポイントは、掴みどころのないリアルな色気。「付き合おう」という決定的な言葉は口にしないのに、ふとした瞬間の優しさや、母性本能をくすぐる無邪気な笑顔で徒子や視聴者を翻弄する。
同じく「セフレと恋人の境界線」より、短編映画「結婚学入門」に登場する金子達也（前原滉）も外せない。人気雑誌の編集長・紗南（中村ゆり）のセフレというポジションでありながら、単なる遊び相手には留まらない不思議な包容力を放っている。
周囲の同世代が次々に結婚し焦りを感じ始めていた紗南に対し、彼女の仕事や価値観を否定せずに受け入れる達也。紗南が優しく家庭的な同級生・圭太（永岡佑）と交際＆同棲を始めたことで生じた生活の歪みを、ふわりと解きほぐすような“逃げ場所”としての居心地の良さは、ある意味で究極の癒やし。紗南より年下ながら、決して押し付けがましくない大人の余裕と唯一無二の安心感に「実は一番良い男なのでは？」と心を持っていかれる視聴者が続出した。
ドラマ「東京サラダボウル」（NHK）からは、松田龍平演じる中国語通訳人・有木野了（通称：アリキーノ）を紹介。常に冷静沈着、必要最低限の会話しかしない“鉄壁の男”だが、警察官の鴻田麻里（奈緒）に気に入られ、個人的な仕事の協力や食事に度々誘われている。
当初は危険を顧みず突き進む鴻田に懸念を抱いていたが、食事に誘われるとなんだかんだ付き合ってくれるなど、ふとした瞬間に覗く優しさが沼。彼女の真っ直ぐな仕事ぶりを目の当たりにし、次第に一人の人間として認めていく。少しずつ表情も柔らかくなり、頑なだった心が解けていく様子に、静かな感動とときめきを覚える視聴者が続出した。
ドラマ「グラスハート」（Netflix）で、画面越しでも伝わる圧倒的なオーラを放ったのが、町田啓太演じる天才ギタリスト・高岡尚だ。劇中バンド・TENBLANKのメンバーであり、主人公・藤谷（佐藤健）の良き理解者として、物語を支える重要な柱でもある。
国内外のスーパーバンドを渡り歩いてきた実力者という説得力を持たせる演奏シーンは圧巻。ストイックに音楽と向き合い、時折見せる情熱的な眼差し、そして溢れ出る大人の色気は、まさに“メロ男”の極みだ。
タイドラマ「Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス！？〜」（Lemino）からは、Snow Man向井康二演じる“鬼社長”ジュンジをピックアップ。普段はクールで冷徹、仕事には一切の妥協を許さない厳格なボスだが、その仮面の下には熱い情熱と優しさを秘めている。
物語が進むにつれてあらわになる、主人公・ヒル（マーチ＝チュターウット・パッタラガムポン）への不器用な気遣いや、ふとした瞬間に覗かせる柔らかい表情…。その“ツン”と“デレ”の高低差に、視聴者の心拍数は上がりっぱなし。ゲーム開発のための“恋のミッション”を通して縮まっていく2人の距離感と、ジュンジが見せる甘いギャップに、完堕ちする人が続出した。
それぞれ異なるベクトルで視聴者の心を溶かした5人の“メロ男”たち。彼らの魅力に改めて浸りながら、2025年の名作たちを振り返ってほしい。なお、「今年のメロ男キャラ」Part2も近日中に公開予定だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「セフ恋」人気女優＆俳優密着のベッドシーン
◆リアルすぎて沼「セフ恋」聡（金子大地）
恋愛バラエティ番組「セフレと恋人の境界線」（Prime Video）内の短編映画「恋人になれたら」に登場するのが、ウェブデザイナー・松山聡（金子大地）だ。主人公・徒子（中田青渚）が道に迷った先で偶然出会った彼に惹かれ、ある日一夜を共にしてしまう。
◆これぞ大人の余裕？「セフ恋」達也（前原滉）
同じく「セフレと恋人の境界線」より、短編映画「結婚学入門」に登場する金子達也（前原滉）も外せない。人気雑誌の編集長・紗南（中村ゆり）のセフレというポジションでありながら、単なる遊び相手には留まらない不思議な包容力を放っている。
周囲の同世代が次々に結婚し焦りを感じ始めていた紗南に対し、彼女の仕事や価値観を否定せずに受け入れる達也。紗南が優しく家庭的な同級生・圭太（永岡佑）と交際＆同棲を始めたことで生じた生活の歪みを、ふわりと解きほぐすような“逃げ場所”としての居心地の良さは、ある意味で究極の癒やし。紗南より年下ながら、決して押し付けがましくない大人の余裕と唯一無二の安心感に「実は一番良い男なのでは？」と心を持っていかれる視聴者が続出した。
◆隠しきれない優しさ「東京サラダボウル」有木野（松田龍平）
ドラマ「東京サラダボウル」（NHK）からは、松田龍平演じる中国語通訳人・有木野了（通称：アリキーノ）を紹介。常に冷静沈着、必要最低限の会話しかしない“鉄壁の男”だが、警察官の鴻田麻里（奈緒）に気に入られ、個人的な仕事の協力や食事に度々誘われている。
当初は危険を顧みず突き進む鴻田に懸念を抱いていたが、食事に誘われるとなんだかんだ付き合ってくれるなど、ふとした瞬間に覗く優しさが沼。彼女の真っ直ぐな仕事ぶりを目の当たりにし、次第に一人の人間として認めていく。少しずつ表情も柔らかくなり、頑なだった心が解けていく様子に、静かな感動とときめきを覚える視聴者が続出した。
◆努力家のカリスマ「グラスハート」高岡（町田啓太）
ドラマ「グラスハート」（Netflix）で、画面越しでも伝わる圧倒的なオーラを放ったのが、町田啓太演じる天才ギタリスト・高岡尚だ。劇中バンド・TENBLANKのメンバーであり、主人公・藤谷（佐藤健）の良き理解者として、物語を支える重要な柱でもある。
国内外のスーパーバンドを渡り歩いてきた実力者という説得力を持たせる演奏シーンは圧巻。ストイックに音楽と向き合い、時折見せる情熱的な眼差し、そして溢れ出る大人の色気は、まさに“メロ男”の極みだ。
◆冷徹鬼社長の“隠れ甘”ギャップ「Dating Game」ジュンジ（向井康二）
タイドラマ「Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス！？〜」（Lemino）からは、Snow Man向井康二演じる“鬼社長”ジュンジをピックアップ。普段はクールで冷徹、仕事には一切の妥協を許さない厳格なボスだが、その仮面の下には熱い情熱と優しさを秘めている。
物語が進むにつれてあらわになる、主人公・ヒル（マーチ＝チュターウット・パッタラガムポン）への不器用な気遣いや、ふとした瞬間に覗かせる柔らかい表情…。その“ツン”と“デレ”の高低差に、視聴者の心拍数は上がりっぱなし。ゲーム開発のための“恋のミッション”を通して縮まっていく2人の距離感と、ジュンジが見せる甘いギャップに、完堕ちする人が続出した。
それぞれ異なるベクトルで視聴者の心を溶かした5人の“メロ男”たち。彼らの魅力に改めて浸りながら、2025年の名作たちを振り返ってほしい。なお、「今年のメロ男キャラ」Part2も近日中に公開予定だ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】