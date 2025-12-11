待ってた！ 待ってたーーーッ！【GU】今 → 春まで使える♡「新作カーデ」

脱ぎ着しやすく、体温調整にも役立つカーディガン。ボタンを留めればプルオーバー風にも着まわせて、着こなしの幅が広がるのも魅力です。そんなカーディガンに今回は注目！ 即戦力になり春まで着られる、大人に似合う新作を【GU（ジーユー）】から紹介します。ぜひ好みのカラーやサイズが揃っているうちにゲットして。

カジュアルコーデの相棒に！ スウェットライクなカーデ

【GU】「スウェットライクニットドルマンスリーブカーディガン」\2,490（税込）

スウェットのような程よい厚みの素材で、カジュアルコーデの相棒になりそうなカーディガン。シンプルなデザインで合わせやすく、公式サイトによると「ロングシーズン着用可能」とのこと。グレー・ブラックなどの落ち着いたカラーや、春コーデにも映えそうなナチュラル・ブルーがラインナップ。

上品さを格上げするツイード調のカーディガン

【GU】「ツイーディーニットボーダーカーディガン」\2,990（税込）

ツイード調の編み地が高級感を漂わせるカーディガン。上品に輝くゴールドボタンも、大人のきれい見えをサポート。ジャケット感覚で着られるデザインなので、春先には軽アウターとして活躍してくれます。プリーツスカートと合わせてきれいめに、ジーンズでカジュアルに落とし込むのもおすすめ。こちらのナチュラルとネイビーの2色展開で、どちらも着まわしやすそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Emika.M