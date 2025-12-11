¡ÖÍç¤Î½Æ¤ò»ý¤ÄÃË¡×¼ç±éÇÐÍ¥¤È¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò¶¦±é½÷Í¥¤¬Ç§¤á¤ë¡Ö¾¯¤·¤Î´Ö¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê´Ø·¸¡×
¡¡¥Ñ¥á¥é¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¡Ê58¡Ë¤¬¡¢¥êー¥¢¥à¡¦¥Ëー¥½¥ó¡Ê73¡Ë¤ÈÃ»´ü´Ö¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡£2¿Í¤Ë¤Ïº£Ç¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÍç¤Î½Æ¤ò»ý¤ÄÃË¡Ù¤Ç¤Î¶¦±é¸å¡¢¸òºÝÀâ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¥Ñ¥á¥é¤¬»£±Æ½ªÎ»¸å¤Ë¡Ö¾¯¤·¤Î´Ö¡×ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê1½µ´Ö¡×¤ò²á¤´¤·¤¿2¿Í
¡¡¥Ôー¥×¥ë»ï¤Ë¥Ñ¥á¥é¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£¡Ö¥êー¥¢¥à¤È¤Ï¾¯¤·¤Î´Ö¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤±¤É¤Í¡×
¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ë¤¢¤ë¥êー¥¢¥à¤Î¼«Âð¤Ç¡¢¡Ö¿ÆÌ©¤Ê¡×´ü´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤â½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ÈÂ²¤¬Î©¤Á´ó¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ï¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê°ì½µ´Ö¡×¤ò²á¤´¤·¤¿¸å¡¢¸ß¤¤¤Ë¿·ºî±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÖÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë