『ズートピア２』なぜZ世代の心をつかむ？ 製作陣・声優陣のコメントからひも解く
映画『ズートピア２』が大ヒットを記録中。ディズニー・アニメーション100年の歴史で「最も挑戦的な作品」である本作は、公開3日間の動員数131万3347人、興行収入18億9106万円を記録し、週末興行収入と動員数ランキングともに堂々の1位にランクイン。またディズニー・アニメーション作品の金字塔『アナと雪の女王』『トイ・ストーリー４』などを抜いて、実写も含めたこれまでに公開された洋画オープニング（先行上映など、除く）史上歴代No.2という驚異的なオープニングを記録。作品を心待ちにしていたZ世代を中心に大人気となっている。なぜこれほどZ世代の心をつかむのか、制作陣や声優陣からのコメントから『ズートピア２』の魅力をひも解く。
【写真】『ズートピア２』監督・脚本のジャレド・ブッシュ
大ヒットで幕開けした本作。物語は前作のラストから物語が始まる。憧れの警察官として再びバディを組むこととなった、頑張り屋なウサギ初の警察官ジュディと、皮肉屋だけど根は優しいキツネのニック。
ある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ふたりはズートピア誕生の裏に隠された“驚くべき秘密”に迫っていく。
新たな謎を追う物語とともに、ズートピアの世界はさらに広がる。注目は半水生動物が暮らし、爬虫類が潜むとうわさされる新エリア「マーシュ・マーケット」。
ストーリー責任者のキャリー・リャオは「観客に“さらに新しいズートピアを見せたい”。その思いがマーシュ・マーケット誕生の原動力です。『この種族はどんなふうに暮らしている？』『既存の世界にどうなじむ？』という発想を重ねることから、自然と世界を広げていくことができたのです」とファンへの思いを語る。
また、ジュディの声優を務めたジニファー・グッドウィンも「実は前作の時点で、動物界全部を描き切れていなかったことに気づいていなかったのです。“爬虫類は？昆虫は？鳥は？”とね。『ズートピア』の世界は、自然な形でいくらでも広げられるんです」と振り返る。
蛇のゲイリーの声優で第75回アカデミー賞助演男優賞の受賞者でもあるキー・ホイ・クァンは「ズートピアが繁栄しているのは、多様性があるから。違いを認め合い、誰しもが居場所を見つけられるコミュニティだから」と語り、現代における今作の関連性の高さを強調した。
前作『ズートピア』では共同監督・脚本を務め、現在ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオのチーフ・クリエイティブ・オフィサー（CCO）でもあり本作の監督・脚本も担当したジャレド・ブッシュは次のように述べている。
「動物という存在には、誰もが自然と自分を投影できる“余白”があります。だからこそ、この作品を観ると、キャラクターがあなた自身にも、友だちにも、先生にも、あるいは DMV（運転免許試験場）で見かけたあの人にも見えてくる。そこにあるのは、国や世代を超えて響く“普遍的なリアル”です。そして『ズートピア』シリーズが扱うテーマは、とても人間的で、本質的なものです。『どうすればお互いを尊重しながら生きられるのか？』『違いは乗り越えられるのか？』どこに住んでいても、あなたが誰であっても、自分の物語をスクリーンの中に見つけられる――それがこの作品の最も強い魅力だと思います」
最後に、劇場で見るべき理由についてジャレッドは「ディズニー・アニメーションの100年の歴史の中でも、最も”ワイルドに”挑戦した作品です。スクリーンの中に引き込まれるような圧倒的な映像体験や『この世界に飛び込みたい』と感じる没入感など、劇場ではそういったことを最大限味わうことができます。そして何より、この作品は純粋に”喜びに満ちた”作品だと思います」と語った。
アニメーション映画『ズートピア２』は、現在公開中。
