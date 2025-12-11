『有吉の壁』ぱーてぃーちゃん・きょんちぃ＆ガクテンソク・奥田“京佳お嬢様と奥田執事”が映画化！ 「面白城の18人」と同時上映
2026年1月16日より3週間限定で公開される『劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』と同時上映で、映画『京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』が公開されることが、12月10日放送の『有吉の壁SP』（日本テレビ系）にて発表された。併せて特報＆場面写真も到着した。
【動画】ぱーてぃーちゃん金子きょんちぃ＆ガクテンソク奥田“京佳お嬢様と奥田執事”がスクリーンに！ 『京佳お嬢様パリへ行く〜』特報
有吉弘行が映画監督になり、武将になりきった壁芸人たちにムチャブリをする「有吉の壁」の人気企画「アドリブ大河」を映画化する『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』に続き、今年1月に「男女即興ユニット」で生まれた、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃとガクテンソク・奥田修二の「京佳お嬢様と奥田執事」も映画化。
その世界観が何故か一部の方々に深く刺さり、放送直後から謎の大バズリとなった「京佳お嬢様と奥田執事」。その勢いにのって、ショートドラマ、CM、漫画化、小説化される事態に。そして、集大成としてついに2人が銀幕デビューする。
物語の舞台はパリ。花の都パリを舞台に縦横無尽にお嬢様と執事が駆け巡る。おなじみのライバルたちに加えて新キャラも登場？ まさかのスケールで有吉の壁10周年映画に笑いを届ける。
「奥田！京佳パリに住むことにする！」―映画では、京佳お嬢様史上空前のワガママがさく裂。花の都パリを舞台に執事・奥田が振り回される。有吉の壁の人気キャラクターたちも続々登場し、壁から飛び出たキャラたちが銀幕でおてんばに暴れまわる。「あのじゃじゃ馬〜〜！！」―奥田執事はどうするのか？
『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』、同時上映の映画『京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』は、2026年1月16日より3週間限定で全国公開。
