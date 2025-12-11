過去最多、9人が立候補した静岡･伊東市長選の投票が、今度の日曜日14日に迫っています。夏以降、停滞する市政に地元の高校生たちも危機感を感じ、行動を起こしています。



今週14日に投票が行われる伊東市長選挙。選挙戦も後半戦に入り、9人の立候補者の舌戦が続いています。



今週8日･月曜日から期日前投票が始まっていますが。10日までに投票した人は7千500人を超え、前回選と比べると3割以上増えているということです。市民の関心も高まっているようですが、さらに…。





（高校生）「市長選の啓発ポスターをつくったので、こちらに貼らせてもらっていいですか」市長選が告示された7日、地元の高校生が、伊東駅近くの商店街で市長選への投票を呼びかけるポスターを貼っていました。自分たちでデザインした手作りのポスター、約50枚を用意し、店の人に掲示のお願いをして回りました。そのうちの一人、市内在住で市外の高校に通う宮内友暉さんです。前市長の学歴詐称疑惑が全国的に報道されていた8月ごろから伊東市の未来に不安を抱き、活動を始めました。（伊東市在住 高校生 宮内 友暉さん･17歳）「市外に住んでいる同級生に『伊東市に住んでいる』って言ったら、『伊東なんだ』みたいな感じで、やはりちょっと伊東市民が馬鹿にされているっていうか」9月には宮内さんらで企画した「子どもみらい会議」を開催。市内の小･中･高校生の16人が参加し、伊東市の未来について意見を出し合いました。そして10月、会議の内容を「提言書」としてまとめ、市長に提出しました。A4の用紙3枚にまとめられた提言書には、公共交通機関の整備や公園の設置、大型商業施設の誘致など5つの要望が記されました。（伊東市在住 高校生 宮内 友暉さん･17歳）「『伊東出身です』っていう風に胸を張って言えるような環境と、あとは、そういう人たちを作り上げる雰囲気が、この今の伊東市には非常に大事なのではないかと思っています」選挙権はないものの、今回の市長選には伊東の未来がかかっていると話します。（伊東市在住 高校生 宮内 友暉さん･17歳）「前回の『伊東こども未来会議』も、本当に自分は伊東が好きなので、その伊東がより良くなるように。この大きな選挙の中でも、私は選挙権がないので、だったら、その選挙権を持っている有権者の方々に、その思いを託して、将来戻ってきたくなるような、誇れるような伊東市になっていただきたいと思って、微力ながらも活動しています」この日、ポスター貼りをしていたもう1人の高校生、中村瑠那さんは、高校生ユーチューバー。自身の「ユーチューブチャンネル」では、観光情報を中心に伊東の良さをアピールしていましたが、夏頃から、市政に関する動画を配信し始めました。（YouTube｢Lunaるな チャンネル｣）「これまでは中立を保ってきましたが、いい加減にして下さいっていう思いでこの動画を発信します。図書館建設で42億かかるのは確かに高いです。しかし、これは無駄になるお金ではありません、しっかり建物は残りまう、有効活用できます。でも今回の市議会解散や市長選挙をまたやることになったら、それこそ無駄じゃないですか」政治に関する発言をすることに対し、周囲からは反対もありましが、黙っていられくなり始めたと言います。10月の市議選では開票状況をライブ配信。市政に関する話題を取り上げるようになって数か月で、チャンネル登録者数は1000人ほど増えたといいます。（YouTube｢Lunaるな チャンネル｣）「前職の方たちは全員当選したみたいです」今回の市長選で有権者に望むことは…。（高校生ユーチューバー 中村 瑠那さん･16歳）「やはり、たくさんの人に選挙に行って投票してもらいたいというのはあるんですけど、（有効投票者数の）4分の1以上いかないと再選挙になって税金の無駄になっちゃうと思うので、そこをしっかりと考えて投票に行ってほしいなと思っています」高校生たちの地元を思う気持ちは、候補者、有権者に通じるのでしょうか？注目の市長選まであと3日です。