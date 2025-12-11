ALTWELLが、精神科訪問看護事業などを展開する株式会社Amu.あむ株式会社の全株式を取得する株式譲渡契約を締結。

東京東部・千葉エリアを中心に介護サービスを行ってきた株式会社ALTWELLが、東京西部エリアへの拠点拡大と医療・介護の連携強化を目指し、新たな体制構築を進めます。

ALTWELL「Amu.あむ 株式譲受」

譲受企業：株式会社ALTWELL

譲渡企業：株式会社LITALICO

対象企業：Amu.あむ株式会社

契約締結日：未公表

株式会社ALTWELLは「人々が人生の終焉を迎える日まで健康かつ幸せに暮らせる社会を実現する」を理念に掲げ、2023年4月より介護事業に参入。

急速に事業規模を拡大する中で、より包括的な地域ケアの実現に向け、精神領域に特化した訪問看護ステーション運営の実績を持つAmu.あむ株式会社をグループに迎え入れます。

世田谷区・調布市を中心に展開するAmu.あむ株式会社の専門的なノウハウを取り込み、サービスの質と提供エリアの双方が強化されます。

株式譲受の背景と目的

Amu.あむ株式会社は、世田谷区と調布市で5拠点の訪問看護ステーションを展開し、精神科訪問看護と連携した障害者グループホームも運営。

精神障害のある人々が地域で自立して生活できる環境づくりに貢献してきました。

株式会社ALTWELLは今回の事業譲受により、既存の東京東部・千葉エリアに加え、東京西部エリアでの拠点づくりを加速させます。

今後の展望

高齢化が進む社会において重要性を増す「地域に根ざした包括的なケア」の提供体制をさらに拡充。

医療と介護の連携をより一層深めることで、地域住民が住み慣れた場所で安心して暮らし続けられる環境の実現を目指します。

それぞれの強みを活かしたシナジー効果により、さらなる事業成長と社会貢献が期待されます。

株式会社ALTWELL「Amu.あむ株式会社 株式譲受」の紹介でした。

