¡ÚÃæÆü¡ÛµåÃÄÁÏÀß£¹£°¼þÇ¯¤ÎÍèµ¨¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ö¥É¥é¤¢¤²¡×¡¡°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡ÖÎ¾¼ê¤Ç¡È¥¢¥²¥¢¥²¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×
¡¡ÃæÆü¤¬£±£±Æü¡¢£²£°£²£¶Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬¡Ö¥É¥é¤¢¤²¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö¤É¤é¥Ý¥¸¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤¬¹Í°Æ¡£¡Ö³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¡£¡Ø£²£°£²£µÇ¯¤è¤ê¤â¾å¤Ë¹Ô¤³¤¦¤¼¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏÆú¿§¤ÎÎµ¤È¡¢¡ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤¬µ±¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢Çò¤¤À±¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¾¡Íø¸å¡¢¥Ê¥¤¥ó¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ìËÜÄù¤á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤â¡¢¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ä¤ë¡£Î¾¼ê¡Ê¤Î¿Í»Ø¤·»Ø¡Ë¤Ç¡È¥¢¥²¥¢¥²¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£