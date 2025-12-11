ヨビノリたくみ氏が登壇！RIST「第5回スーパーコンピュータ『富岳』シンポジウム 富岳百景」

高度情報科学技術研究機構（RIST）が、スーパーコンピュータ「富岳」の成果と未来を語るイベント「第5回スーパーコンピュータ『富岳』シンポジウム 富岳百景」を2025年12月25日にオンラインで開催。

共用開始から4年が経過し、様々な分野で革新的な成果を生み出し続ける「富岳」の現在地と、これからの科学技術の可能性を一般の方にも分かりやすく伝えるシンポジウムです。

高度情報科学技術研究機構「第5回スーパーコンピュータ『富岳』シンポジウム 富岳百景」

開催日時：2025年12月25日(木) 13:00〜17:30(受付開始12:30)

形式：オンライン(Zoom)による配信

参加費：無料(ただし事前のお申し込みが必要)

対象：科学に関心のある一般の方(高校生・専門学校生・大学生含む)

文部科学省が推進する「成果創出加速プログラム」が2025年度で最終年度を迎えるにあたり、その集大成ともいえる最新の研究成果が発表されます。

政策対応利用課題と合わせ、第一線の研究者が「富岳」による科学的・社会的課題解決への貢献を分かりやすく解説。

クリスマスの午後に、最先端科学の知見に触れられるプログラムです。

パネルディスカッション「『富岳』の最前線と未来予想図」

特別企画として、理系学生に人気の教育系YouTuber・ヨビノリたくみ氏をコーディネータに迎えたパネルディスカッションを実施。

「『富岳』の最前線と未来予想図 〜研究者と語る1時間〜」と題し、研究者たちと共に未来の科学の可能性について熱いトークが繰り広げられます。

専門的な成果だけでなく、科学の未来像についても深く考察できるセッションです。

プログラム構成

シンポジウムは3つのセッションで構成。

政策対応利用課題からの講演、成果創出加速プログラム課題からの4つの講演に加え、パネルディスカッションが行われます。

途中参加や途中退出も自由となっており、興味のあるテーマに合わせて視聴可能です。

スーパーコンピュータが拓く未来の姿を、最前線の研究者や人気クリエイターと共に体感できる貴重な機会。

一般財団法人高度情報科学技術研究機構「第5回スーパーコンピュータ『富岳』シンポジウム 富岳百景」の紹介でした。

