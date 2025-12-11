女優の飯島直子（57）が11日、自身のインスタグラムを更新。1年前に天国へ旅立ったヨークシャー・テリアの愛犬・ももへのメッセージに感謝した。

青森県八戸市で震度6強を観測した8日の地震で被災した人々へ「大丈夫かな 怖かったよね 余震もつづき、不安な日々が続いているとおもう みんなの無事をココロから祈っています」と気遣いの言葉をつづった後、「自然災害は予測できない 対策は何度でも見直そうと思いました みんなも いま一度見直してみてね」とメッセージ。

続けて「実は7日から出張で韓国へ行ってました」と韓国ロケへ行っていたことを明かし、「美味しい酒に 美味しいごはん ステキな出会いにとすばらしい出張でした 1月3日に見れるらしいです」と伝えた。

韓国の街の風景や焼き肉のショットなどとともに飛行機の機内での眼鏡姿も投稿。そして昨年12月11日に亡くした愛犬ももに触れ、「PS、愛犬ももにメッセージありがとう ずっと一緒にいたよ」とパックしながら“momo”の名札を付けたクマのぬいぐるみを抱くショットも披露した。

フォロワーからは「今日はももちゃん命日 1年本当に早いですね」「韓国出張お疲れさまでした 3日にOA楽しみにしてる」「メガネがお似合いです 素敵です」「日々多忙だけど、ももちゃんはずっとそばに居るね」などのコメントが届いた。