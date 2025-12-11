12日(金)は、東日本から北日本の上空にかなり強い寒気が入る見込みです。西高東低の冬型の気圧配置になり、北陸より北の日本海側を中心に雪の降る天気になるでしょう。東北北部では大雪のところもありそうです。

12日午前9時の予想天気図です。低気圧がオホーツク海へと抜け、西高東低の冬型の気圧配置になっています。

日本海では、東部で等圧線の間隔が小さく北陸より北の日本海側では風も強まりそうです。

11日から12日の雪・雨と風の予想ですが、11日の夜のはじめごろからは寒冷前線の通過で北陸や東北の日本海側では雨や雪が降るでしょう。

12日も、未明は山地で大雪なるところもありそうです。午前中は東北の日本海側では広い範囲で雪が降る見込みです。また、北西の風も強く、東北では陸上でも15メートルの強い風が吹くでしょう。

北陸でも、12日は未明から朝にかけて雪の降るところがあり、内陸部では大雪になるでしょう。

12日は北陸より北の日本海側では雪が降るでしょう。札幌や釧路では最高気温も氷点下の真冬日になりそうです。

北陸も雪の降るところが多くなりそうです。金沢の予想最低気温は2度、予想最高気温は4度と平年より6度も低いでしょう。最高気温は最も寒い時期よりも低く、日中も冷え込みそうです。

東日本や北日本で雪の降り方が強まるところでは、視界不良などによる交通障害に注意が必要です。