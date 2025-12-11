「ワクワクする名前だよ」ドジャースと契約合意のディアス　ロバーツ監督も歓喜「ブルペンに安定をもたらす選手だ」

ロバーツ監督はディアスを「ブルペンに安定をもたらす」と評した(C)Getty Images

現地時間12月9日に、ドジャースがメッツからFAとなっていたエドウィン・ディアスと契約合意に達したという衝撃の報道が出た。複数の米メディアによると、契約内容は3年総額6900万ドル（約107億円）だ。

ディアスは今季も62登板で28セーブ、防御率1.63をマーク。MLB屈指の守護神の獲得を、デーブ・ロバーツ監督も喜んでいる。米フロリダ州オーランドでのウインターミーティングに参加した指揮官は、「ワクワクする名前だよ」と声を弾ませた。

地元放送局『SportsNet LA』の名物リポーターであるキルステン・ワトソンさんのインタビューに応じた世界一監督。「まだ正式決定ではないけどね」と前置きしながらも「彼はおそらく球界で最高のクローザーと言っていい存在。ブルペンに安定をもたらす選手だよ」と評した。

今季のドジャースは、新守護神として期待したタナー・スコットがセーブシチュエーションで10度の失敗を繰り返すなど、精彩を欠いた。また、故障者が続出し、ポストシーズンでは佐々木朗希をクローザーに配置。やりくりに苦労した1年だった。

「うちのブルペンは本来は強みのあるポジションなんだ」と強調した指揮官。ディアスの加入による救援陣の活性化に期待し「何人かは必ず巻き返すと思っている。今の状況には手応えを感じているし、我々は常に良くなろうとしている」と言葉に力を込めた。