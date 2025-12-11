柏木由紀子、夫・坂本九さんの“生誕84年”の日に墓参りへ 愛犬と墓前でほほ笑む
俳優の柏木由紀子（77）が10日、自身のインスタグラムを更新。亡き夫・坂本九さん（享年43）の「生誕84年」の日を迎え、墓参りに出かけたことを報告した。
【写真】坂本九さんの“生誕84年”の日に墓参りを報告した柏木由紀子
柏木は「今日は坂本九のお誕生日 @kyusakamoto.official 生誕84年です お墓参りに行ってきました」とつづり、愛犬を連れ坂本さんの墓前でほほ笑むショットを3枚アップした。
この投稿にフォロワーからは「九さん、お誕生日おめでとう御座います」「きっと天国から優しい笑顔で見守っていると思いますよ」「九さん、誕生日おめでとうございます。いつまでもファンですよ！大好きです」など、温かいコメントが寄せられている。
