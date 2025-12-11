オリックスの紅林弘太郎内野手（23）が11日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改交渉に臨み、今季年俸7900万円から1600万円アップの年俸9500万円（金額は推定）でサインした。

紅林は更改の席で、ロボットピッチングマシーン「トラジェクトアーク」の導入を球団に要望したことを明かした。

「投手のデータが入って、その投手と同じ球が来るので、絶対試合前とかにやったらいいイメージもつきますし。チーム全体としていい効果があるのかなと考えがあったので、“できたらお願いしたいです”とお願いしました」

「トラジェクトアーク」とは詳細なデータ入力により、個々の投手の特徴を忠実に再現する。等身大の映像に合わせて球速や回転数、変化量などを完全にコピー。NPBではソフトバンク、楽天、巨人が導入済みで、ドジャース・大谷翔平が使用していることでも知られる。

紅林は「他球団の選手とかにも話を聞いて、めちゃくちゃいいって話を聞いたりして」と証言。「名前を挙げて言うと、伊藤大海選手のスライダーだったり。頭のイメージを超えてくる球を投げてくるときが絶対ありますし、相性が悪かったりすると、いいイメージが湧きづらい。それが実際に練習で見られたりすると、そのまま試合に入れると思いますし、そういう意味でいいのかなと思います」と、今季8打数無安打に抑え込まれた日本ハムのエースを引き合いに出して、必要性を説明した。

阪神は来季から3年で1億円というリース料をかけ、導入を決定。久保充広管理部長は紅林の要望を受けて、「各選手がいろいろ球団への要望があるので、その中の一つとして検討する。お金の問題だけではなく、どれだけの選手にニーズがあるかとかを検証して」と話した。