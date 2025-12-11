１１日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、東京・渋谷区が繁華街でのポイ捨てを減らすため、１０日に「きれいなまち渋谷みんなでつくる条例」を可決。コンビニエンスストアやテイクアウトを伴う店や自動販売機の設置者などに、ごみ箱の設置を義務付け、設置しなかった場合は５万円以下の罰則を科し、ポイ捨てした人に対しても２０００円を科すことを決めたことを報じた。

来年４月に施行、過料も６月からスタートする今回の条例について、コメンテーターとして出演したお笑いタレント・カンニング竹山は「もともとが日本人がその辺にたむろって捨てたり、電信柱の横に置いたりするのを外国人が見ていて、それでいいんだってマネして増えてるって現状もあるんで…」とまずコメント。

ポイ捨て禁止条例について「いい方法だと思うんですよ。でも、誰がどうやって取り締まるんだというのがあるでしょ」と続けると「一つの抑止力としては渋谷区がこうやって決めたんで、こういう情報を『ゴゴスマ』みたいにどんどん出していく。『捨てたら２０００円だよ！』って情報を出していけばいいんだけど、１個だけ盲点があるのは、多分、渋谷区で座って、コーヒー飲んでる人、ビール飲んでる人はまず『ゴゴスマ』を見てねえっていう…。だから、そういう子たちが見るようなネットとかでガンガン（情報を）出していって。捕まるよって。一定期間、お金もかかるんだけど監視の人（を雇う）とかね。ただ、これ、トラブルが起こるから、やりたいって人も少なくなると思うんですよね」と具体的に口に。

その上で「一番大事なのは結局、意識を変えることが一番で。ごみは持って帰りますって意識の転換ができれば一番いいんだけど、なかなか、そこは難しいんで」と続けると「真昼に申し訳ないですけど、近いのは立ち小便ってダメじゃないですか？ 捕まっちゃうじゃないですか。そのくらいの意識に変えていかなきゃいけないんで、罰則をもうちょっと強くするのか、一定期間、区と国もかな？ どっちにしろ、お金はかかるんで工夫していかないとキツいなとは思います」と話していた。