¡¡ÄÅÃÏ¸¡¤Ï11Æü¡¢Ã´Åö»ö·ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º¾µ½ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¸µ»°½Å¸©·Ù·ÙÉôÊä¤ÎÃËÀ¡Ê47¡Ë¤ò¡¢µ¯ÁÊÍ±Í½½èÊ¬¤È¤·¤¿¡£¡Ö»ö¼Â¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Èï³²ÊÛ½þ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ·ÙÉôÊä¤Ï½ñÎàÁ÷¸¡»þ¡¢Ä¨²üÌÈ¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4·î¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÃËÀ¤«¤é50Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢9·î12Æü¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö·ï¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤ò»ý¤ÄÃËÀ¤Î¿´¾ð¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ß¡¢ÊóÆ»¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÀÜÂÔÈñ¤¬É¬Í×¤Ê¤É¤È¤¦¤½¤ò¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£