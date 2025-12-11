メ～テレ（名古屋テレビ）

車に乗る人なら気になるガソリン価格。高値の要因のひとつだった税金が間もなく廃止されます。値下げの動きはどうなっているのでしょうか。

名古屋市中区のタカラ石油。レギュラーガソリンは148円と表示されていますが…。

「今ガソリン価格の掲示板の操作が行われています。145円に代わりました。3円安くなりました」（アナウンサー）

11日も、多くの客が給油に訪れていました。ガソリン価格が安くなった理由は“補助金の拡充”にあります。

ガソリンには50年以上、暫定税率が課されてきました金額は1リットルあたり25.1円。これが、今年いっぱい、12月31日で廃止されます。

ただ、来年1月1日から一気にガソリン価格が下がるとなると買い控えの懸念もあるとして政府は11月から補助金を段階的に増やしています。

11日は最後の拡充。これで補助金が25.1円になりました。

140円台半ばの価格「4年ぶりぐらい」

タカラ石油では、早速3円値下げです。このガソリンは既に仕入れ済みのもので、“最後の補助金”の効果が反映される前ですが…。

140円台半ばの価格はいつぶりぐらい？

「2021年8月ぐらいですから、4年ぶりぐらい。どうしても早く下げてお客さんに還元したいと本社から連絡があった」（タカラ石油 山内三慶さん）

この店では、11月に元売りへの補助金拡充が始まってからの値下がり額はあわせて13円になります。

客足も補助金が増えるごとに伸び、今は1日平均600台ほどが訪れているといいます。

今年も残りわずか。年末年始に車で帰省や旅行を計画する人も多いなか、気になるのはこの先のガソリン価格です。お得に入れるタイミングは？

これからいつごろが一番安くなりそう？

「2～3日後か来週ぐらい。そこが“最低ライン”になるのではないか。あと2円ほど下がると思っている。この時期に一番安いというのは、お客さんにとって一番お金の出る時期だし、安くなることは非常に歓迎されているのではないかと」（山内さん）