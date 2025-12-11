BLACKPINK・ジス、“透けタイツ”映えるミニ丈から美脚がスラリ…完璧スタイルに視線集中【PHOTO】
BLACKPINKのジスが、抜群のスタイルを披露した。
ジスは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。
公開された写真は、11月28日〜30日にシンガポールで開催された「BLACKPINK WORLD TOUR
ミニ丈のスカートからのぞくスラリと伸びた美脚に、黒の透けタイツが映え、ジスのスタイルの良さが一層際立っている。
投稿を見たファンからは「美しい…」「スタイル良すぎ！」「どの衣装も似合ってる」「言葉にならない」などのコメントが寄せられている。
なお、ジスが所属するBLACKPINKは現在、ワールドツアー「DEADLINE」を開催中。世界各地のファンと交流を続けており、来年1月16日〜18日には東京ドームで公演を行う予定だ。
◇ジス プロフィール
1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。BLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。